Древняя пирамида в Карагандинской области восстановлена

Кости выкопали и отправили антропологам

Древняя пирамида, обнаруженная археологами под Карагандой, полностью восстановлена. На реставрацию потрачено около пяти миллионов тенге.

Работы выполняла алматинская фирма, имеющая большой опыт работы с памятниками Центрального Казахстана. Один из объектов, который был ею отреставрирован — знаменитый мегалитический комплекс 37-ми воинов.

— Они разобрали все каменные завалы, упавшие плиты ограждения, — рассказывает кандидат исторических наук Игорь Кукушкин. — Отсортировали, подняли стены, обрисовали плитами, центр сделали. И получилась пирамидально-ступенчатая конструкция.

— Насколько достоверно, что именно такой вид пирамида имела изначально?

— Реставраторы ничего не придумали. Ступенчатая форма сохранилась с древности. Перекрытая землей, на протяжении веков она не подвергалась внешним влияниям. Нам оставалось расчистить и восстановить поврежденные места. Памятник относится к Бегазы-Дандыбаевской культуре Центрального Казахстана, к эпохе поздней бронзы. Датируется 15-14 веками до нашей эры. И на многих памятниках той же эпохи предполагалась подобная форма, но из бревен, которые могли не сохраниться. Второй момент: есть рядовые погребения, которых около 30 — их устройство тоже ступенчатое: центральный высокий ящик на поверхности, а вокруг две-три оградки пониже. А ведь известно, что при сооружении рядовых погребений старались скопировать основные архитектурные особенности центрального мавзолея.

— Привносилось ли что-то извне? Дополнительные камни и плиты?

— Суть реставрации в том, чтобы максимально использовать имеющиеся материалы. Камня, который сохранился, как раз хватило для завершения реставрационных работ. Ниоткуда ничего не привозили.

— Как поступили с останками погребенных?

— Конечно, мы забрали их с собой. Будут работать палеоантропологи. Они определят возраст, пол, рост, расу, возможные болезни. Мы оставили там лишь отдельные фрагменты костей, которые специалистам не интересны.

— В прошлом году, когда презентовали пирамиду, надеялись, что будет много туристов с ЭКСПО. Оправдались ли надежды?

— Да, возили туристов, в том числе и группы иностранцев. Им нравилось общение с памятником, с природой. Все можно руками потрогать. Получалась интерактивная экскурсия. Все были довольны. Тем более, можно подняться на вершину пирамиды. Для этого сделали дорожку и ступеньку. Потому что все равно люди полезут. Чтобы отовсюду не карабкались, камни не сдвигали, не разрушали, устроили удобный заход.

— Не обвалится пирамида, если все будут по ней ходить?

— Нет. Мы проверяли. Почва там не болотистая, объект располагается на возвышенности. Снизу пирамиду подстилают скальные выходы гранита. То есть ее уже не поведет в сторону, проседать некуда. Главное, что камни были плотно подогнаны. Использовалась та же технология, что и три тысячи лет назад.