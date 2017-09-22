В скором времени карагандинцы смогут получать посылки из Китая быстрее. В аэропорту «Сары-Арка» будет создан крупный почтовый хаб. Проект планируется запустить в конце года.
Хаб будет представлять собой сортировочный центр, куда будут отгружать посылки из Китая и Казахстана. Проходить таможенный контроль и сортировку они будут прямо здесь. Это поможет сократить сроки доставки посылок на несколько дней.
«Сейчас в Казахстане работают три воздушных хаба: в Алматы, Астане и Уральске», — рассказал начальник отдела почтовых технологий Карагандинского областного филиала АО «Казпочта» Баба Телман-оглы Кулиев.
«Сейчас все посылки для Караганды доставляются в Алматы, где они сортируются и проходят таможенный контроль. Это занимает 2-3 дня, если нет большого потока, как, например, перед новогодними праздниками или во время распродаж на «AliExpress». Только после этого их переправляют в Караганду. Когда такой хаб заработает у нас, соответственно, посылки будут приходить к адресатам раньше», — добавил он.
В аэропорту «Сары-Арка» уже определили и огородили место, где будет располагаться хаб. В главном департаменте АО «Казпочта» сейчас рассматривают и утверждают план мероприятий по его открытию и технологическую схему сотрудничества почты, аэропорта и таможенной службы.
Возможно, с открытием хаба через карагандинский аэропорт будут проходить посылки, предназначенные для жителей Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей.
Источник: novoetv.kz
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Наши таможенники руки потирают. Это сколько ж можно посылок натырить.
Reader
22 сентября, 2017 в 12:59
Сколько посылок вы заказывали из Китая — и сколько из них было украдено?
У меня счет 117:0.
КО
22 сентября, 2017 в 14:43
Закажите сотовый телефон. Ваш счёт размочат.
Alex
24 сентября, 2017 в 17:59
8 соток и 3 планшет
КО
24 сентября, 2017 в 19:28
Вместо того что-бы что-то производить, мы все будем покупать в Китае… Ждем падение тенге :(…
andrey
23 сентября, 2017 в 02:40
Повторяю вопрос, который задавал многократно — и ни разу не получил ответа.
ЧТО ИМЕННО мы можем производить — чтобы имело смысл не покупать в Китае?
КО
24 сентября, 2017 в 19:29
Таблетки от бешенства.
Ибо нефик
24 сентября, 2017 в 22:38
Судя по прошлогодней эпидемии Сибирской язвы — вряд ли.
КО
24 сентября, 2017 в 23:02