В Карагандинском аэропорту появится почтовый хаб

В скором времени карагандинцы смогут получать посылки из Китая быстрее. В аэропорту «Сары-Арка» будет создан крупный почтовый хаб. Проект планируется запустить в конце года.

Хаб будет представлять собой сортировочный центр, куда будут отгружать посылки из Китая и Казахстана. Проходить таможенный контроль и сортировку они будут прямо здесь. Это поможет сократить сроки доставки посылок на несколько дней.

«Сейчас в Казахстане работают три воздушных хаба: в Алматы, Астане и Уральске», — рассказал начальник отдела почтовых технологий Карагандинского областного филиала АО «Казпочта» Баба Телман-оглы Кулиев.

«Сейчас все посылки для Караганды доставляются в Алматы, где они сортируются и проходят таможенный контроль. Это занимает 2-3 дня, если нет большого потока, как, например, перед новогодними праздниками или во время распродаж на «AliExpress». Только после этого их переправляют в Караганду. Когда такой хаб заработает у нас, соответственно, посылки будут приходить к адресатам раньше», — добавил он.

В аэропорту «Сары-Арка» уже определили и огородили место, где будет располагаться хаб. В главном департаменте АО «Казпочта» сейчас рассматривают и утверждают план мероприятий по его открытию и технологическую схему сотрудничества почты, аэропорта и таможенной службы.

Возможно, с открытием хаба через карагандинский аэропорт будут проходить посылки, предназначенные для жителей Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей.

Источник: novoetv.kz