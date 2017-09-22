Задержаны напавшие на магазины в масках Анонимуса злоумышленники в Темиртау

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК «Разбой».

Четверо жителей Темиртау задержаны по подозрению в совершении разбойных нападений на местные магазины в масках Анонимуса.

«Двое 19-летних и двое 21-летних парней задержаны специальной группой по раскрытию разбойных нападений департамента внутренних дел Карагандинской области. Изъяты похищенные из магазинов деньги и орудие преступления», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД региона Бакытжан Кудияров.

Подозреваемые помещены в ИВС, проводится досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК «Разбой».

«Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений», — добавил Кудияров.