Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК «Разбой».
Четверо жителей Темиртау задержаны по подозрению в совершении разбойных нападений на местные магазины в масках Анонимуса.
«Двое 19-летних и двое 21-летних парней задержаны специальной группой по раскрытию разбойных нападений департамента внутренних дел Карагандинской области. Изъяты похищенные из магазинов деньги и орудие преступления», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД региона Бакытжан Кудияров.
Подозреваемые помещены в ИВС, проводится досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК «Разбой».
«Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений», — добавил Кудияров.
Напомним, вооруженные налетчики опустошили кассы магазинов «Пафос» в микрорайоне №8, «Чайка» и «Зий».
Источник: today.kz
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Это маска не анонимуса, а Гая Фокса.
kjnknjj
22 сентября, 2017 в 12:50
части 2 статьи 192 УК «Разбой» наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Не долго музыка играла, недолго фраер танцевал
гость
22 сентября, 2017 в 13:35