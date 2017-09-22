Караганду начали красить в ярко-розовый цвет (фоторепортаж, видео)

Горожане в шоке

Колонны в центре Караганды покрывают ярко-розовой краской. Старинные дома, расположенные неподалеку от дворца культуры горняков, теперь выделяются не только своими архитектурными особенностями, но и вычурной видом отдельных частей, которые изначально были белыми. «Вырви-глаз» — так называют местные жители расцветку декоративных элементов.

Люди в шоке. Цвет совершенно не гармонирует с нежно-бежевым оттенком самих зданий. Однако чиновник, присутствуюший при покраске, доказывает, что получилось в самый раз. Тем более, что затея была согласована с отделом архитектуры и не потребовала бюджетных трат.