Не претендующих на грант казахстанских выпускников могут освободить от сдачи ЕНТ

Об этом сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

Отменить обязательную сдачу ЕНТ могут для казахстанских выпускников, планирующих обучаться в вузах на платной основе. Об этом в ходе парламентских слушаний на тему «Состояние, проблемы и перспективы законодательного регулирования системы среднего образования» сообщил министр образования Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Today.kz.

«В частности, предлагается отменить ЕНТ для тех, кто поступает в вузы на платной основе. Этот вопрос сейчас обсуждается, то есть предлагается оставить ЕНТ только как систему распределения грантов», — сказал Сагадиев.

Кроме того, министр сообщил, что сейчас ведется разработка учебника «Краеведение».

«По нему школьники будут изучать историю родного края на основе культурно-исторических памятников и исторических личностей регионов, в рамках существующих программ новую программу мы вводить не будем», — добавил Сагадиев.

Также глава ведомства проинформировал, что в 2016 году началась подготовка педагогов по смежным специальностям для малокомплектных школ. Благодаря этому преподаватель сможет проводить обучение по парным предметам, к примеру, «химия-биология», «математика-физика», «география-история».