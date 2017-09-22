Жители улицы Дальняя жалуются на отсутствие уличного освещения в их дворах

«У нас проблема с уличным освещением. Когда проводили освещение, года 2 назад, на наши дома не провели ни одного фонаря. Обращались неоднократно в акимат, а именно к Конковой Эльвире. У них лежит заявление с марта 2017 года с просьбой провести фонари нам на улицу (Дальняя): от моего имени (Моисеева Танзиля Рафисовна) и коллективное от всех жильцов этих домов. Но ответа до сих пор нет. И дозвониться до них невозможно, так как они всегда на выезде. Помогите нам решить эту проблему», — рассказала Моисеева Танзиля.

А вот последняя фотография, столб с фонарем стоит в степи и он горит

Вот, это доказательство, что я не обманываю. Есть еще такое же заявление, только коллективное от всех жителей нашего проулка.