В Караганде пройдет выставка собак

На выставке представят более 60 различных пород

Хаски, далматинцы и лабрадоры: в Караганде пройдет выставка собак. Питомцы от мала до велика будут соревноваться за звание лучших. Мероприятие состоится в это воскресение, 24 сентября. Начало в 10:00. Всех, желающих посмотреть на домашних любимцев, приглашают в легкоатлетический манеж, что за зданием цирка. По словам организаторов, на мероприятие съедутся лучшие заводчики Казахстана. Всего зарегистрировалось 260 участников. На выставке представят более 60 различных пород.

Вход будет стоить 400 тенге. Дошкольникам бесплатно. Выставка закончится в 16:00