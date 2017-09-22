Ущерб более одного миллион тенге
Полицейские Жезказгана во время рейда поймали браконьеров. Они незаконно ловили длиннопалых раков на водохранилище Кенгир. У браконьеров изъяли 311 килограммов раков, металлические садки, лодки и сети.
Согласно данным Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира , браконьеры нанесли ущерб на сумму 1 миллион 270 тысяч 186 тенге.
Всего на сайте опубликовано 37220 материалов.
Посетители оставили 214328 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.