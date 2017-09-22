В Сенате РК задались вопросом, почему Снежная королева похитила Кая

На парламентских слушаниях в Сенате речь зашла о Снежной королеве и Кае, Вещем Олеге и Оскаре Уайльде. Сенаторам объяснили, почему новая школьная программа заставляет учеников задуматься

«Учебники составлены по структуре учебных пособий по системе Оксфорда и Кембриджа. В литературе за 5 и 7 классы дается много дополнительной информации, которая помогает входить в тему, расширять свои знания. Кроме того, расписано, как работать — индивидуально, в парах, в группах. Как сказал Сагадиев: «Нам не нужны только предметные знания». И эти учебники учат учеников», — рассказала в своем выступлении перед Сенатом учитель гимназии «БЭСТ» Петропавловска Надежда Заиченко.

По ее словам, теперь дети учатся анализировать, работают по диаграммам, по таблицам, составляют синквейны, умеют оценивать себя и других по критериям.

«Учатся выражать свое отношение через дневники, работать с интернет-ресурсами, создавать коллажи, делать кадропланы и буктрейлеры к произведению «Бородино». Создавать диафильмы и линии эмоции героев в «Песни о вещем Олеге». А еще они будут сравнивать и анализировать перевод сказки Оскара Уайльда «Соловей и Роза» с оригиналом, находить разницу в переводе. И это только пятый класс! Я уже не говорю о вопросах, на которые нужно дать ответ. Эти вопросы заставляют задуматься. Ну вот один из них — почему Снежная Королева решила похитить именно Кая? Мы задумывались когда-нибудь над этим вопросом? А почему?» — обратилась к участникам слушаний Заиченко.

Он отметил, что в учебниках русского языка обязательно прописаны цели, которые нужно достигнуть, и это тоже является одной из форм самоанализа.

«На уроках русского языка в 5-7 классах встречается очень много мотивационных фраз и цитат великих писателей, ученых, классиков. Вот одна из них: «Язык — лучший посредник для установления дружбы и согласия». Эразм Нотрдамский. Задумайтесь, а ведь часто мы используем язык абсолютно в противоположных целях», — добавила она.

Напомним, глава Министерства образования и науки Ерлан Сагадиев встал на защиту авторов школьных учебников, содержание которых вызвало бурную критику в соцсетях.

Источник: tengrinews.kz