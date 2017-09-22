В Караганду с официальным визитом приехал заместитель премьер-министра Беларуси

Он посетил заводы по утилизации автомобилей и «КазБелаз»

Сегодня, 22 сентября, в Караганду с официальным визитом приехал первый заместитель премьер-министра республики Беларусь Василий Матюшевский. Он посетил несколько заводов, а потом принял участие в подписании протокола 13-го заседания Межправительственной Казахстанско-Белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В Караганду Василий Матюшевский приехал налаживать международные торговые связи. В нашем городе его ждала весьма насыщенная программа. В первой половине дня он побывал на заводе по утилизации автомобилей, вышедших из эксплуатации. Потом важному гостю показали Карагандинский фармацевтический комплекс и рассказали о препаратах, которые здесь выпускают.

После обеда Василий Станиславович посмотрел, как работают предприятия «КазБелаз» и «Мэйкер КЛМЗ».

Свою главную миссию первый заместитель премьер-министра Беларуси выполнил, находясь в Доме дружбы. Здесь он принял участие в пленарном заседании Межправительственной Казахстанско-Белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и подписании протокола.