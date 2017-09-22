Он посетил заводы по утилизации автомобилей и «КазБелаз»
Сегодня, 22 сентября, в Караганду с официальным визитом приехал первый заместитель премьер-министра республики Беларусь Василий Матюшевский. Он посетил несколько заводов, а потом принял участие в подписании протокола 13-го заседания Межправительственной Казахстанско-Белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
В Караганду Василий Матюшевский приехал налаживать международные торговые связи. В нашем городе его ждала весьма насыщенная программа. В первой половине дня он побывал на заводе по утилизации автомобилей, вышедших из эксплуатации. Потом важному гостю показали Карагандинский фармацевтический комплекс и рассказали о препаратах, которые здесь выпускают.
После обеда Василий Станиславович посмотрел, как работают предприятия «КазБелаз» и «Мэйкер КЛМЗ».
Свою главную миссию первый заместитель премьер-министра Беларуси выполнил, находясь в Доме дружбы. Здесь он принял участие в пленарном заседании Межправительственной Казахстанско-Белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и подписании протокола.
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эти феодальные визиты -задрали во времена скайпа
IONM
23 сентября, 2017 в 11:11
ХАааа, помнится когда на КЛМЗ приезжали ,Беларусы и назарбаев, травку красили зеленой краской!!!! Сейчас нечего не поменялось.
Каде
23 сентября, 2017 в 15:18