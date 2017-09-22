В Караганде 17 школ полностью перешли на пятидневку

Однако старшим классам придется ходить на факультативы в субботу

Первый учебный месяц почти прошел. Наступивший учебный год принес большие изменения. Казахстанские школы переходят на пятидневку. Заведующая сектором общего и среднего образования Наталья Головина пояснила, что переход школ на пятидневную учебную неделю возможен с 1-го по 11-й классы. Каждая школа решала этот вопрос самостоятельно — на родительских собраниях, совместно с администрацией школы. По итогам собраний стало известно, что в Караганде на пятидневку полностью перешли 17 школ.

— Это значит, что в этих школах с 1 по 11 классы уложились в пять дней. Однако старшим классам все равно придется в шестой дней ходить на факультативы и кружки. А вот учащимся 1 и 2 классов не нужно ходить в субботу на занятия. Там все часы уместились в пять дней. То есть, по факту, в школах Караганды только первые и вторые классы полностью перешли на пятидневную неделю, — пояснила Наталья Головина. — Сейчас родители видят первые результаты реформ. Директора школ сообщают, что некоторые классы, которые изначально отказались, тоже захотели перейти на пятидневку. В принципе это не запрещено никакими нормативными документами. Поэтому в последствии можно присоединяться к остальным.