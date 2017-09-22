Карагандинцы возмущены работой светофора

Пешеходы не могли перейти дорогу

Вчера утром не работал светофор расположенный рядом с магазином «Дамежан» на 45 квартале. Машины и общественный транспорт спокойно проезжали, а вот пешеходы пересечь дорогу не могли. Люди толпились возле дороги и ждали кто первым рискнёт выйти на проезжую часть. Следом за смельчаком шли и остальные. Автомобилисты тормозили буквально перед толпой не обращая внимания на стоп линию, а водители автобусов сигналили как сумасшедшие. Пропускать пешеходов никто не спешил, как будто с отключением светофора, на дороге перестали действовать все остальные правила.