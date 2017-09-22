Пешеходы не могли перейти дорогу
Вчера утром не работал светофор расположенный рядом с магазином «Дамежан» на 45 квартале. Машины и общественный транспорт спокойно проезжали, а вот пешеходы пересечь дорогу не могли. Люди толпились возле дороги и ждали кто первым рискнёт выйти на проезжую часть. Следом за смельчаком шли и остальные. Автомобилисты тормозили буквально перед толпой не обращая внимания на стоп линию, а водители автобусов сигналили как сумасшедшие. Пропускать пешеходов никто не спешил, как будто с отключением светофора, на дороге перестали действовать все остальные правила.
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А сегодня такая же фигня на Новом рынке…. Где завтра?
Нина
22 сентября, 2017 в 16:10
Я ж говорил тетя на рынке торгует. Не ошибся
КО
22 сентября, 2017 в 17:36
Может не вчера, а сегодня? Сопровождение ж было, в связи с приездом делегации. Делали «зеленую волну».
Евгений
22 сентября, 2017 в 17:08