В Караганде вновь активизировались мошенники

Они работают по старой схеме

Сотрудники полиции расследуют несколько уголовных дел по фактам мошенничества. Преступники пользуются старой отработанной схемой, перебирая номера мобильных и городских телефонов. Дозвонившись до абонента преступник представляется родственником, который попал в беду. Его, якобы, арестовывали полицейские, и дальше варианты причин разнятся: за хранение оружия, наркотиков, во время ДТП или драки. Вопрос можно решить, но для этого придётся выложить приличную сумму. Следом в дело вступает второй мошенник, он выдаёт себя за сотрудника полиции. Говорит свой жертве, что не раз решал такие проблемы за деньги. Раньше он сам забирал взятку, но теперь этого сделать не может, и пришлёт своего посыльного. Если человек верит, то ему предлагают передать сумму. Как правило, у жертвы нет суммы, которую просят мошенники за свои «услуги», поэтому псевдо-полицейский делает щедрую скидку.

Затем деньги нужно привезти по определённому адресу и передать человеку. Либо п жертве называют счёт для перевода. Иногда деньги может забрать таксист.

— Общественная опасность подобных преступлений заключается в том, что помимо причинения материального ущерба потерпевшим, дискредитируются работники правоохранительных органов,- говорят сотрудники пресс-службы ДВД Карагандинской области.- Сотрудники полиции просят граждан быть предельно бдительными и осторожными. Если Вы стали жертвой подобного преступления, обращайтесь в полицию по каналу связи «102» или в дежурную часть отдела полиции вашего района. Вам помогут!

Такая схема мошенничества известна давно, но люди продолжают попадаться на эту удочку.

Если вы получили подобный звонок, то вот несколько советов для такого случая:

— постарайтесь успокоиться и оценить ситуацию, позвонить «попавшему в полицию родственнику» либо тому, кто находиться рядом и может знать о его местонахождении.

— постарайтесь оттянуть время и сообщите в полицию по телефону 102 о случившемся.