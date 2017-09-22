В женской колонии Карагандинской области делают полуфабрикаты для чипсов

В тюрьмах Абайского района работают почти 80 процентов заключенных

В одной из колоний Карагандинской области нашей области женщины делают полуфабрикаты для картофельных чипсов. Об этом на пресс-конференции рассказал прокурор Абайского района Толеген Тусiп. По его словам, в тюрьмах подведомственного региона работают почти 80 процентов заключенных.

В Абайском районе находятся три колонии. В них, в общей сложности, отбывают наказание более 2300 человек.

— Сейчас в исправительных учреждениях производится более 100 наименований товаров, — сказал прокурор Абайского района Толеген Тусiп. – В женской колонии шьют одежду, матрацы, подушки. Здесь работает вязальных цех, а также цех по сушке овощей и изготовлению сухого картофеля типа чипсов.

В поселках Карабас и Караган расположены мужские колонии. Здесь заключенные тоже работают. Они, по словам районного прокурора, делают мебель, пластиковые окна, обувь, изготавливают кирпичи, брусчатку, пекут хлеб, трудятся на мельнице и даже варят мыло. За свой труд осужденные получают зарплату.

— Наличие работы у осужденного снимает много вопросов, — объяснил прокурор. – Занятость положительно сказывается на поведении осужденных. У них появляется возможность оказывать материальную помощь своим семьям. Они могут сами себя содержать в условиях колонии, приобретая в магазинах необходимые вещи.

Прокурор отметил, что для защиты прав осужденных в нашей области реализуются такие проекты как «Занятость в колониях», «Снижение тюремного населения», «К обществу без пыток», «Зандылык», «Оптимизация уголовного процесса», «Процессуальный прокурор». Кстати, последний проект в пилотном режиме действует только в нашей и Восточно-казахстанской областях.