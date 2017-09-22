Карагандинцы могут вернуть деньги в кассах, где были куплены билеты
Известный дуэт из Владикавказа MiyaGI & Эндшпиль набирает популярность среди молодежи. В Караганде поклонники ждали певцов 23 сентября.
Российский рэп-дуэт вынужден взять паузу на неопределенный период и приостановить творческую и концертную деятельность. Стало известно, что концерт перенесен на весну 2018 года. Организаторы концерта в Караганде сообщили о том, что карагандинцы могут вернуть свои деньги в кассах, где были куплены билеты.
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Напомним, перенос концерта был возможен из-за трагических событий в семье рэпера Азамата Кудзаева, который выступает под творческим псевдонимом MiyaGi. Полуторагодовалый сын рэпера выпал из окна девятого этажа. Ребенок скончался от полученных травм.
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Организаторы поблагодарили карагандинцев за понимание.
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