Концерт MiyaGI & Эндшпиль перенесли на весну 2018 года

Карагандинцы могут вернуть деньги в кассах, где были куплены билеты

Известный дуэт из Владикавказа MiyaGI & Эндшпиль набирает популярность среди молодежи. В Караганде поклонники ждали певцов 23 сентября.

Российский рэп-дуэт вынужден взять паузу на неопределенный период и приостановить творческую и концертную деятельность. Стало известно, что концерт перенесен на весну 2018 года. Организаторы концерта в Караганде сообщили о том, что карагандинцы могут вернуть свои деньги в кассах, где были куплены билеты.

⠀

Напомним, перенос концерта был возможен из-за трагических событий в семье рэпера Азамата Кудзаева, который выступает под творческим псевдонимом MiyaGi. Полуторагодовалый сын рэпера выпал из окна девятого этажа. Ребенок скончался от полученных травм.

⠀

Организаторы поблагодарили карагандинцев за понимание.