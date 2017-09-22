Эксперимент «НВ»: поход по секонд хендам

Можно ли одеться в секонд хенде со вкусом? И насколько это дешево?

НВшники отправились в поход по секонд хендам и стокам Караганды.

Кризис, девальвация, скачки цен заставляют нас задумываться об экономии. Многие считают, что в секондах одеваться стыдно, там вещи некачественные, поношенные и грязные. НВшники привыкли все проверять на себе, и в этот раз мы выясним, насколько приемлемо одеваться в таких магазинах.

Мы посетили 4 секонд хенда в центре города. Первый находился по пр. Бухар Жырау в районе 45 квартала. Секонд располагался в подвальном помещении, там, где раньше продавали донеры. Мы составили образ для повседневного ношения, подобрав самое простое: джинсы, футболку и кроссовки. Джинсы простого кроя, с высокой посадкой, довольно плотные, как раз на осень. Их цена — 4500 тенге. К ним мы подобрали футболку зеленого цвета, из качественного хлопка. Цена футболки – 500 тенге. И мы нашли абсолютно новые, блестящие кроссовки, стоимость которых 7000 тенге, как утверждала продавец, из Германии. Дополнила повседневный образ белая толстовка, мягкая и удобная, по цене 2500 тенге. В итоге, повседневный образ составил 14 500 тенге. Мы присмотрели еще несколько интересных вещиц в этом секонде: белая легкая юбка на фатине – 2500 тенге, сумка с цветами – 3500 тенге и оригинальная сумка в форме туфельки за 2000 тенге.

Мы отправились дальше, и зашли в секонд-сток по пр. Нуркена Абдирова. Мы сразу отметили просторный зал, красиво обставленное помещение и то, что все вещи висят на вешалках, а не лежат в контейнерах, что, конечно же, облегчает поиск. Нам захотелось составить интересный и оригинальный образ с юбкой. Вельветовая юбка – 5500 тенге, бархатная кофточка к ней – 3500 тенге и белые матерчатые туфли на высоком каблуке – 6200 тенге. К этому романтичному образу нашлась и сумка за 3800 тенге. В этом можно отправиться на свидание или посетить культурное мероприятие. Романтичный образ с юбкой составил 19000 тенге.

На улице холодает, поэтому нам захотелось подыскать что-нибудь теплое, мягкое и уютное. Вот, на ваш выбор уютные кофточки из стока: сиреневая пушистая стоит 5500 тенге, серый кардиган – 5000 тенге.

А потом мы нашли оригинальное пальто с плечами, украшенными пайетками, и тут фантазия разыгралась. Мы составили осенний романтичный образ: пальто с пайетками – 8800 тенге, атласная юбка – 4500 тенге, фиолетовая рубашка – 3800 тенге, сапожки на каблуке – 6300 тенге. Этот образ составил 23 400 тенге. Может быть, дорого, но оригинально.

Также в этом секонде продаются коктейльные платья. Что, если у вас скоро праздничное мероприятие, вам не в чем пойти, а вечерние платья стоят как половина зарплаты? Мы нашли для красивое платье из гипюра за 6200 тенге! К нему подойдет блестящий клатч за 2800 тенге, и туфельки-лодочки за 4500 тенге. Всего за 13500 тенге вы полностью готовы к любому празднику.

Далее мы посетили секонд хенд возле ресторана Silver, все там же, по Нуркена. Тут уже повеяло настоящим секондом: вещи в коробочках, ройся, ищи. Зато здесь вы можете найти футболки по 300 тенге и джинсы по 500. Мы отметили несколько интересных, на наш взгляд, вещей: новые кеды – 8000, розовая сумочка – 3000 тенге, красная сумка из натуральной кожи – 3500 тенге, натуральная шубка (не поняли что за зверь) – 5000 тенге, замшевые сапоги – 5000 тенге. За 500 тенге можно приобрести миниатюрные сумочки и теплые, вязаные шарфы.

На обратном пути мы шли через подземный переход по Нуркена и увидели, что и здесь есть секонд хенд. Мы уделили внимание детским вещам: кофточка на девочку стоит 500 тенге, теплая куртка на мальчика тоже 500 тенге, а белый свитер для мамы 2000 тенге.

В том, чтобы одеваться в секондах и стоках нет ничего постыдного. Мы убедились в том, что качественные вещи здесь найти можно. Как правило, вещи поставляются из Европы, а не из Китая, как в большинстве бутиков. Здесь можно найти натуральные изделия из хлопка, замши, кожи или меха. Кроме того к плюсам мы относим оригинальность и уникальность. Желаете чего-то нестандартного – отправляйтесь в секонды и стоки. Но есть и недостатки: конечно же, это размер. Так как вещи в единственном экземпляре, не всегда можно найти вещи по размеру, даже на стандартную фигуру. Зато здесь много одежды Plus Size. К недостаткам стоит отнести то, что хорошую вещь придется поискать. Если вы приходите в магазин с контейнерами, как в последнем нашем примере, будьте готовы к тому, что придется изрядно порыться. Многие также, любят аккуратность и красивый интерьер магазина. Но ведь и такой вариант есть – сток на Нуркена.

Кризис – не беда. Приобретайте разумно.