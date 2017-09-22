Мастера степа из Великобритании приехали учить карагандинцев (видео)

Группа «Алтын Батыр» с солистами-иностранцами даст концерт в воскресенье

Артисты из Великобритании, участники знаменитых танцевальных шоу Riverdance, Lord of the Dance, Fusion Fighters проводят мастер-классы в Караганде. Джеми Ходжес, Крис Нэш и Кэвин Гобл приехали в Казахстан впервые по приглашению степ-группы «Алтын Батыр».

Виртуозы ирландского степа готовятся выступить вместе с коллективами из Караганды и Алматы на сцене дворца культуры горняков.

— Мы ожидали, что уровень здесь будет хуже, — признался Крис Нэш. — Но ребята оказались намного прогрессивнее и технически более подкованными, чем даже некоторые школы в Англии. Наш проект называется «Create not hate»: наша цель в том, чтобы не просто приехать, дать мастер-класс и уехать, а в объединении людей. В своем творчестве мы любим экспериментировать, смешивать разную музыку, разные стили. Мы чувствуем, что сейчас в мире много ненависти и противостояния. Люди боятся общаться. Мы же стараемся привести танцоров из разных стран к сотрудничеству, не углубляясь при этом в политику.

Совместный концерт состоится в воскресенье, 24 сентября. Начало в 19.00.