Здесь будут менять теплотрассу
В субботу, 23 сентября, перекроют часть нечётной стороны проспекта Строителей. Речь идет об участке от улицы Язева до проспекта Шахтеров. Здесь подрядная организация продолжит реконструкцию тепловой магистрали по госпрограмме «Нурлы Жол». На это выделено более миллиарда тенге.
Власти приносят карагандинцам извинения за временные неудобства и рекомендуют заранее выбирать удобный маршрут проезда.
Всего на сайте опубликовано 37237 материалов.
Посетители оставили 214388 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.