Завтра всё-таки перекроют нечётную сторону проспекта Строителей

Здесь будут менять теплотрассу

В субботу, 23 сентября, перекроют часть нечётной стороны проспекта Строителей. Речь идет об участке от улицы Язева до проспекта Шахтеров. Здесь подрядная организация продолжит реконструкцию тепловой магистрали по госпрограмме «Нурлы Жол». На это выделено более миллиарда тенге.

Власти приносят карагандинцам извинения за временные неудобства и рекомендуют заранее выбирать удобный маршрут проезда.