В последее время мои комментарии не проходят модерацию. Я,Надежда Александровна,пишу под ником МАриНА. Никого не оскорбляю,просто выражаю свою точку зрения,на днях не прошел мой комментрий по поводу продления рабочего дня в детских садах. А что я не так написала? Сегодня была последняя капля- по поводу пятидневки в школе. Что там такого,что вам не понравилось???
Да,второй мой коммент был по поводу того,что вы не пропускаете меня,но в тоже время пропускаете бред и явные оскорбления других авторов. Что за цирк??? Обьясните?
От: Надежда
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Не пропускают коменты это ерунда
По сравнению с тем что они публикуют коменты левых людей под никами постояных коментаторов
Вот это проблема по серьезней
vas
23 сентября, 2017 в 13:27
Это не цирк, это норма в Вестнике. То коменты под твоим ником которые ты не писал. То непонятно за что бан. Если твоё мнение не совпадает с мнением Читающего первым то тоже не пройдет. В общем это театр одного актера. Или двух. Один день твои коменты идут второй нет…
Нина
23 сентября, 2017 в 13:40
Патамушта, патамушта.
А Вы сами не считаете, что тут написали бред? Мы то откуда знаем, что за ахинею Вы несёте в массы!!!
Моих каментов тоже много зарубают. Но это не повод плакать. А нас рать и будем всё-равно писать.
Да уш!!!
23 сентября, 2017 в 14:06
А почему бы Марии Чичкиной не озвучить пару не пропущенных комментариев этой Марины Надеждовны? И сделать статью про модерацию на сайте.
Кстати мой камент со словом ж.па вчера забанили. Литературное слово, не ругательное! Почему не пропускаете? Заметка про освещение на Дальней улице. Литературно было бы написать — клоака?
Ну-ка выходите на бой журналисты. Покажите нам двоечникам силу мысли и пера. Или снова отсиживаться будете?
Это не я
23 сентября, 2017 в 15:43