Обьясните причину?

В последее время мои комментарии не проходят модерацию. Я,Надежда Александровна,пишу под ником МАриНА. Никого не оскорбляю,просто выражаю свою точку зрения,на днях не прошел мой комментрий по поводу продления рабочего дня в детских садах. А что я не так написала? Сегодня была последняя капля- по поводу пятидневки в школе. Что там такого,что вам не понравилось???

Да,второй мой коммент был по поводу того,что вы не пропускаете меня,но в тоже время пропускаете бред и явные оскорбления других авторов. Что за цирк??? Обьясните?

От: Надежда