Давшие взятки главному ветеринару Жезказгана осуждены

Главы животноводческих хозяйств признали вину в том, что давали взятки руководителю госучреждения «Отдел ветеринарии» акимата Жезказгана.

Двое жителей Жезказгана, трижды давшие взятки руководителю отдела ветеринарии акимата Жезказгана, признаны виновными в коррупционном преступлении, один из которых приговорен к штрафу, другой освобожден от наказания по амнистии, передает Today.kz.

Как сообщили в Жезказганском городском суде, подсудимые главы животноводческих хозяйств признали вину в том, что давали взятки руководителю госучреждения «Отдел ветеринарии» акимата Жезказгана Карагандинской области. Однако заявили, что были вынуждены платить, поскольку чиновник настойчиво требовал деньги.

Первый подсудимый дал взятку за то, чтобы чиновник не проводил проверки в его хозяйстве. Согласно материалам уголовного дела, в хозяйстве сельчанина выявили бруцеллез дважды за месяц – сначала у пяти коров, потом у десяти. Каждый раз ветеринары брали образцы крови у коров в отсутствие хозяина. Сотрудники отдела ветеринарии обязали его отправить животных на убой и сдать скот в колбасный цех по предельно низкой цене.

Сельчанин заподозрил, что тотальные проверки проводятся с целью получить от него взятку и обратился за объяснениями в отдел ветеринарии. В свою очередь руководитель отдела ветеринарии потребовал от него взятку в размере 100 000 тенге за прекращение проверок. Владелец скота дал лишь 50 000 тенге.

«Суд постановил: освободить подсудимого от уголовного преследования по части 1 статьи 367 УК «дача взятки» на основании закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан», — огласила постановление судья Жезказганского городского суда Гульсара Байгенжинова.

В отношении второго подсудимого, дело которое рассматривалось в отдельном порядке, был оглашен обвинительный приговор. Подсудимый дал руководителю отдела ветеринарии взятки дважды – сначала пять тысяч тенге, затем 10 тысяч тенге. Получив деньги, чиновник обещал взамен не проводить проверку санитарного состояния сарая жителя Жезказгана, где тот часто резал скот для своих нужд и для продажи.

«Суд приговорил: признать подсудимого виновным по части 1 статьи 367 УК «дача взятки должностному лицу» и приговорить к выплате штрафа в размере 300 000 тенге»» — озвучил приговор Марат Бекжанов.

Ранее сообщалось, что руководитель ГУ «Отдел ветеринарии» акимата Жезказгана был задержан в ходе оперативных мероприятий сотрудниками департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области. Суд признал его виновным по статье 366 УК «получение взяток неоднократно» и приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 70-кратной суммы взятки на сумму 4 550 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.