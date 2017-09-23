Новый алфавит упростит казахстанцам пользование компьютерными технологиями — эксперт

Это возможно при максимальном сокращении специфических знаков.

Таким мнением поделилась главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований (KAZISS) при Президенте РК Каратаева Леся, передает BNews.kz.

Впервые вопрос о целесообразности изменения графики казахского языка был озвучен представителями казахстанской общественности еще в первой половине 90-х годов. Однако разработанные к тому времени концептуальные основы не нашли своего практического применения.

Для казахстанских лингвистов стала необходимость реализации ряда задач, из всего массива которых можно выделить следующие три.

Во-первых, новый алфавит должен адекватно отражать фонетическую структуру казахского языка. Сейчас в казахском алфавите имеются 42 буквы – 33 буквы русского алфавита и девять казахских специфических букв. А звуков в фонетической системе казахского языка всего 28. С одной стороны, в соответствии с законами лингвистики букв должно быть меньше, чем звуков. С другой стороны, необходимо учитывать ярко выраженный сингармонизм казахского языка. По мнению казахстанских лингвистов, латинская графика более удобна в использовании и способна с большей точностью передать фонетическую систему казахского языка.

Во-вторых, новая графика должна явиться не просто следствием механической замены графической системы, а привести к кардинальному реформированию национального письма. Для этого требуется не только разработка и создание современного национального алфавита на основе латиницы, но и создание новых креативных правил правописания – орфографирования исконно казахских и заимствованных слов на основе единого национального стандарта письма.

В-третьих, новый алфавит должен максимально упростить казахстанским гражданам использование современных компьютерных технологий, что возможно при максимальном сокращении специфических знаков.

К настоящему моменту казахстанские ученые-лингвисты разработали рабочий вариант единого стандарта казахского алфавита на латинской графике, который уже был представлен на Парламентских слушаниях в Мажилисе. В предлагаемом варианте взяты только исконные знаки латинского алфавита. И на сегодня проводится активное его обсуждение во всех слоях общества», — заключила Каратаева.