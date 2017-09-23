Это возможно при максимальном сокращении специфических знаков.
Таким мнением поделилась главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований (KAZISS) при Президенте РК Каратаева Леся, передает BNews.kz.
Впервые вопрос о целесообразности изменения графики казахского языка был озвучен представителями казахстанской общественности еще в первой половине 90-х годов. Однако разработанные к тому времени концептуальные основы не нашли своего практического применения.
Для казахстанских лингвистов стала необходимость реализации ряда задач, из всего массива которых можно выделить следующие три.
Во-первых, новый алфавит должен адекватно отражать фонетическую структуру казахского языка. Сейчас в казахском алфавите имеются 42 буквы – 33 буквы русского алфавита и девять казахских специфических букв. А звуков в фонетической системе казахского языка всего 28. С одной стороны, в соответствии с законами лингвистики букв должно быть меньше, чем звуков. С другой стороны, необходимо учитывать ярко выраженный сингармонизм казахского языка. По мнению казахстанских лингвистов, латинская графика более удобна в использовании и способна с большей точностью передать фонетическую систему казахского языка.
Во-вторых, новая графика должна явиться не просто следствием механической замены графической системы, а привести к кардинальному реформированию национального письма. Для этого требуется не только разработка и создание современного национального алфавита на основе латиницы, но и создание новых креативных правил правописания – орфографирования исконно казахских и заимствованных слов на основе единого национального стандарта письма.
В-третьих, новый алфавит должен максимально упростить казахстанским гражданам использование современных компьютерных технологий, что возможно при максимальном сокращении специфических знаков.
К настоящему моменту казахстанские ученые-лингвисты разработали рабочий вариант единого стандарта казахского алфавита на латинской графике, который уже был представлен на Парламентских слушаниях в Мажилисе. В предлагаемом варианте взяты только исконные знаки латинского алфавита. И на сегодня проводится активное его обсуждение во всех слоях общества», — заключила Каратаева.
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Чет я не понимаю… Одни говорят латинизация поможет выучить английский нам англичанам казахский. Другие что латинский шрифт повысит спрос на произведения казахстанских авторов и иностранцы проявят повышеный спрос на казахское литературное наследие( которое уже или написано на русском и переведено с русского на все языки мира или переведено опять же на русский ис русского на те же мировые языки) . А тут оказывается дело в компьютерной клавиатуре…. Я понимаю замена названий поселков приодит к резкому повышению надоев и намолотов. Но может ли новая клавиатура увеличить благосостояние менеджеров по уборке территории?
Нина
23 сентября, 2017 в 18:19
Если в компьютерных технологиях «валенок» то никакой алфавит тут не поможет. И вообще, какие конкретно компьютерные технологии эта мадам имеет в виду? Банальный набор текста? Или с введением нового алфавита все с ходу программистами станут? Очередной «одобрямс»… Когда уже простой народ спросят, надо им это или нет
Фортран
23 сентября, 2017 в 18:51
Валенок это Вы потому что все языки програмирования которые используются для создания программ на латинеце
Электроные само учители Казахского языка на сегодня не могут создать из за алфавита
Потому что голосовой распознователь речи не можетправельно определить какой звук к какой букве оносится
На сегодня 80% владеющих устным казахским языком не могут правельно писать на казахском
Испровление этого и стало причиной перехода на латиницу
vas
24 сентября, 2017 в 13:01
Я за латинизацию потому что блогодаря латинизации я смогу самостоятельно изучить казахский язык
Так как появятся электронные самоучители с распознованием голоса чтоб выроботалась правельная дикция произношения казахских слов
vas
24 сентября, 2017 в 13:04