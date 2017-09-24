«Трилистник» из семи 24-этажных домов построят в Караганде
Все семь высоток будут находиться в районе Юго-Востока Караганды.
По словам акима Караганды Нурлан Аубакиров, жилой комплекс будет называться «Трилистник».
Объект будет возведен в течение двух лет по госпрограмме «Нурлы жер». На строительство будут затрачены 10 миллиардов 600 миллионов тенге.
«В настоящее время завершается строительство микрорайона «Панель-Центр». В этом году было сдано в эксплуатацию 936 квартир, в следующем — 192. Реализация данного проекта стала возможна благодаря выкупу облигаций АО «Байтерек Девелопмент» на сумму 2 миллиарда 400 миллионов тенге», — сообщил аким Караганды Нурлан Аубакиров.
Кроме того, в этом году был выделен 1 миллиард тенге на строительство юго-западного жилого района с 828 квартирами.
Источник: novoetv.kz
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Вспомните слова Ушлепка, через два года. Ни черта они не достроят. Вот увидите.
Это не я
24 сентября, 2017 в 14:05
Про этот Трилистник еще два года назад какой-то то ли Аким, то ли замакима перед какой-то правительственной делегацией торжественно обещал о его строительстве через два года! Я тогда его обвинил в обмане, и сказал, что абсолютно ничего сделано не будет! Я оказался прав, а аким или замакима оказался вруном! И что же? А ничего, нас опять кормят с лопаты! Торжественно заявляю — никаких Трилистников через два года не будет!!! Расходитесь граждане, вас опять обманывают!
Ушлепок
24 сентября, 2017 в 18:37
Панель центр… трилистник… названия не в тему. Кто их придумывает — чем думают?
Пятипальчик
24 сентября, 2017 в 15:51
Брррррр, страшно так высоко жить!
Ванина
24 сентября, 2017 в 16:02
Это от того такие названия что бы потом на латиницу было легче перевести
Klod
24 сентября, 2017 в 17:54
В тексте — 14 этажа, а на заставке?
Михалыч
24 сентября, 2017 в 21:48
А если канализация в такой высотке забьется))
Интересующийся
24 сентября, 2017 в 22:17
А в парке три высотки — это разве не жк «трилистник»?
Интересующийся
24 сентября, 2017 в 22:21