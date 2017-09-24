Кардинально решили подойти к вывозу мусора жители дворов по улице Кривогуза, оказав посильную помощь коммунальщикам. Видно достала гора хлама не убираемая неделями.
От: Александр Михайловский
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Сомнительное решение вопроса. «Гора хлама», конечно, не порядок, но задыхаться от дыма под собственными окнами — самоубийство!
Созерцатель
24 сентября, 2017 в 17:01
мух плодить тоже не выход.
Ибо нефик
24 сентября, 2017 в 22:43
Может быть только такими кардинальными мерами можно обратить внимания,что у нас плохо вывозят мусор,и не только но и то что жители порой сами в этом виноваты сваливая всё и как после ремонта квартир так и мимо контейнеров пакеты с мусором.Особо хочу заметить, что и близ находящиеся магазины тоже не прочь оставить пустые коробки и ящики из под продуктов,а порой наполняя ими контейнеры под завязку,ну конечно как не сказать о любителях пивка и напитков на природе-вроде как полная бутылка или баночка с пивом не тяжела,но как только опустошив её ,становится на столько тяжёлой ношей…Да и в обще у нас службы по соблюдением чистоты в городе работают или нет…почему многие предприятия и организации штрафуются за не соблюдением чистоты своей территории а многие автостоянки буквально завалили мусором находящиеся вокруг себя территорию.Хотя с трудом верится,что порядок будет наведён тема до того набила оскомину что на неё уже не обращают внимание ни кто,ни жители,ни службы.
Sascha
25 сентября, 2017 в 02:16
Эта заметка напомнила, что уже много месяцев как исчез контейнер для ламп и батареек по ул.Алиханова! И что?! И куда?! Я собираю в пакет, а вывозить и некуда…
NV
25 сентября, 2017 в 20:51