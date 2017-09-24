Авария на путях и трамвай не едет
О том, что самый экологически чистый вид транспорта — трамвай, вот-вот склеив свои железные колеса, убудет в Лету, писалось много, в том числе и в карагандинских изданиях. Да и Караганда имела когда-то не малый парк бодро рысящих, звонкоголосых вагонов. Но на смену одному железному коню пришли другие. Маловместительные, не удобные, но шустрые, способные без мыла втиснуться в любой свободный промежуток, нахально голося своими клаксонами.
И эта проблема – замены экологически чистого общественного транспорта, на нечистого, коснулась не только городов Казахстана. Похожая картина случается и в других странах.
И влияет на это не только конкуренция между электричеством и горючесмазочными материалами. Сами жизненные ситуации заставляют трамваи существовать на последнем пределе их железных нервов.
Как известно трамвай существо прямолинейное, а точнее, едущее только туда, куда рельсы ведут. Ну, а если на этих, законно принадлежащих, рельсах случается ДТП не по вине трамвая?
Тогда всё! Что называется «приплыли». Хотя ты и не пароход. И пассажиры твои «плывущие» в твоем трюме тоже. Картина полная уныния. Тем более для тех пассажиров, которые приехали из другого города пообозревать местные достопримечательности, купив для большей приятности «чупа-чупс» не малого размера. Увы и ах! И тут хоть во все звонки звони нецензурно – не поможет. Пока не приедет дорожная полиция и не начнется «разбор полетов». Который, как известно, затягивается на долго, когда в аварии участвовали три автомобиля и все правы.
Именно такая авария произошла в Темиртау, на пересечении улиц Чернышевского и Димитрова.
Вот и подумаешь: — А может и хорошо, что у нас уже нет трамваев?
А то от жалости к нему слезы не вольно на глаза наворачиваются. Стоит такой грустный, фары в землю опустил, все тебя объезжают, а ты не можешь. Только и остается — нецензурно звонить во все свои звонки.
Александр Михайловский
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А сколько ДТП случается и с автобусами и с автомобилями? И них теряется не время, а жизни. Может будет лучше если и их не будет? Видимо по этой причине и нет хороших дорог — естественная преграда превышению скорости. Можно прододжать долго…
Иностранец
24 сентября, 2017 в 23:07