Отъезжающие в Лету

Авария на путях и трамвай не едет

О том, что самый экологически чистый вид транспорта — трамвай, вот-вот склеив свои железные колеса, убудет в Лету, писалось много, в том числе и в карагандинских изданиях. Да и Караганда имела когда-то не малый парк бодро рысящих, звонкоголосых вагонов. Но на смену одному железному коню пришли другие. Маловместительные, не удобные, но шустрые, способные без мыла втиснуться в любой свободный промежуток, нахально голося своими клаксонами.

И эта проблема – замены экологически чистого общественного транспорта, на нечистого, коснулась не только городов Казахстана. Похожая картина случается и в других странах.

И влияет на это не только конкуренция между электричеством и горючесмазочными материалами. Сами жизненные ситуации заставляют трамваи существовать на последнем пределе их железных нервов.

Как известно трамвай существо прямолинейное, а точнее, едущее только туда, куда рельсы ведут. Ну, а если на этих, законно принадлежащих, рельсах случается ДТП не по вине трамвая?

Тогда всё! Что называется «приплыли». Хотя ты и не пароход. И пассажиры твои «плывущие» в твоем трюме тоже. Картина полная уныния. Тем более для тех пассажиров, которые приехали из другого города пообозревать местные достопримечательности, купив для большей приятности «чупа-чупс» не малого размера. Увы и ах! И тут хоть во все звонки звони нецензурно – не поможет. Пока не приедет дорожная полиция и не начнется «разбор полетов». Который, как известно, затягивается на долго, когда в аварии участвовали три автомобиля и все правы.

Именно такая авария произошла в Темиртау, на пересечении улиц Чернышевского и Димитрова.

Вот и подумаешь: — А может и хорошо, что у нас уже нет трамваев?

А то от жалости к нему слезы не вольно на глаза наворачиваются. Стоит такой грустный, фары в землю опустил, все тебя объезжают, а ты не можешь. Только и остается — нецензурно звонить во все свои звонки.

Александр Михайловский