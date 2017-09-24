Карагандинцы добиваются победы в интереснейшем поединке
«Акжайык» — «Шахтер» 1:2
⚽ 34′ Зошак (0:1)
⚽ 49′ Ерсалимов (1:1)
⚽ 93′ Аейгбуси (1:2)
В матче 28-го тура Казахстанской Премьер-Лиги карагандинский «Шахтер» смог обыграть уральский «Акжайык» на выезде со счетом 1:2.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37255 материалов.
Посетители оставили 214513 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
А он точно «Шахтер»?
Михалыч
24 сентября, 2017 в 21:26
Ну видно же))))
Караганда
24 сентября, 2017 в 23:14
Ты смотри. Там тоже трибуны ломятся!
Ибо нефик
24 сентября, 2017 в 22:55
Ничего себе вырвал во дает никто не пострадал?😂
Vas
24 сентября, 2017 в 23:06
Раньше надо было думать, опять без еврокубков остались на следующий год
Vas
24 сентября, 2017 в 23:08