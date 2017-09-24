«Шахтер» вырвал победу в Уральске

Карагандинцы добиваются победы в интереснейшем поединке

«Акжайык» — «Шахтер» 1:2



⚽ 34′ Зошак (0:1)

⚽ 49′ Ерсалимов (1:1)

⚽ 93′ Аейгбуси (1:2)

В матче 28-го тура Казахстанской Премьер-Лиги карагандинский «Шахтер» смог обыграть уральский «Акжайык» на выезде со счетом 1:2.