Гендиректор компании «Теплотранзит Караганда» ответил на вопросы об отопительном сезоне

Когда завершится ремонт сетей? Будут ли выставлять потребителям счета по новым счетчикам тепла?

В понедельник в Караганде началось заполнение тепловых сетей нашего города. Это значит, что скоро нам дадут отопление. Но все ли его получат? Когда завершится ремонт сетей? Будут ли выставлять потребителям счета по новым счетчикам тепла? На эти и другие вопросы читателей нашего сайта nv.kz ответил генеральный директор компании «Теплотранзит Караганда» Серик Балкишев.

??? До какого числа нужно получить акт 100-процентной готовности дома к отопительному сезону?

Акт готовности КСК получают согласно графику, который находится в нашей службе наладки. Его необходимо получить до начала отопительного сезона.

??? Когда вы начнете отключать неготовые к отопительному сезону дома с видимым разрывом системы?

Отключения домов, не готовых к отопительному сезону, уже производятся. Они начались с 26 июня текущего года.

??? Будут ли люди платить за отопление по неподключенным приборам учета тепла? Если да, то с какого времени?

Пока не решен вопрос о том, какой должна быть плата за общедомовые приборы учета тепла. Уже установленные счетчики будут работать в технологическом режиме. Оплата за тепловую энергию будет выставляться за квадратный метр. Вопрос о переводе общедомовых приборов учета тепла в коммерческий учет будет решен после того, как определится источник возврата денежных средств, потраченных на их покупку и установку.

??? Можно ли на последнем этаже многоэтажного дома вместо крана Маевского поставить шаровой вентиль?

Нет. Потому что кран Маевского предназначен для выпуска воздуха из системы отопления. Шаровой же кран подразумевает несанкционированный отбор воды из системы отопления.

??? Когда устранят аварию по улице Молокова, 94? Мы второй месяц сидим без горячей воды. А скоро начнется запуск отопления. Заявка уже с месяц лежит в вашей службе ремонта.

По вашему адресу 2 сентября отключен один ввод из-за утечки на подземном трубопроводе. Сейчас ведутся работы по городу по устранению дефектов. До начала отопительного сезона дефект по улице Молокова, 94 будет устранен.

??? У нас установлен общедомовой прибор учета тепла, но в прошлом отопительном сезоне начисления по нему шли только первый месяц, а далее начисления производились по площади. Почему так произошло? Прибор учета вышел из строя? Кто за ними следит, кто должен производить ремонт? В какой срок должны выполняться эти работы?

Если общедомовой прибор учета тепла вышел из строя, то потребителям выставляют оплату за квадратный метр. Счетчики находятся на балансе компании «Теплотранзит Караганда» и мы их обслуживаем. Проблема в том, что в нашей тарифной смете нет статьи расходов на обслуживание общедомовых приборов учета тепла. В связи с этим мы ремонтируем их по мере поступления дополнительных средств.

??? Почему ремонт тепловых сетей на улице Крылова длится уже больше двух месяцев? Нам что, ждать теперь отопительного сезона, чтобы воспользоваться горячей водой? Мы проживаем по улице Кривогуза.

Горячее водоснабжение в домах по улице Крылова возобновлено с 20 сентября текущего года. Наша компания приносит вам извинения за те временные неудобства, которые вы испытали в связи с перебоями в подаче горячей воды. Дело в том, что в летний период горячая вода подается по тем же трубопроводам, что и отопление зимой. А ремонт тепловых сетей у нас находится в приоритете. Его необходимо выполнить до начала отопительного сезона.

??? В начале лета у нас развесили объявления, что, если в доме не будет прибора учета тепловой энергии, то акт 100-процентной готовности дом не получит. Это правда?

Нет. Акт 100-процентной готовности к отопительному сезону выдается вне зависимости от наличия или отсутствия общедомового прибора учета тепла.

???? Очень хочется узнать мнение гендиректора компании «Теплотранзит Караганда» о том, что его работники сами советуют гражданам, недовольным качеством и температурой горячей воды, переходить на титаны. Вопрос: что будет делать компания, если всем жителям надоест этот беспредел настолько, что все купят титаны?

Понимаете, в Караганде горячая вода подается по существующей тупиковой схеме. Одним из недостатков ее является то, что при низком водоразборе вода в трубопроводах остывает. Поэтому нашим сотрудникам больше ничего не остается, кроме как рекомендовать недовольным жителям автономный источник горячей воды как альтернативный. Если все потребители перейдут на титаны, то наша компания бросит все силы на ремонт тепловых сетей. Это обеспечит более качественное теплоснабжение города во время отопительного сезона.

??? До сих пор нет горячей воды! Писали, что отключат 12 мая. Мы на 11 мая заказали опрессовку, но так как горячую воду отключили 9 мая, мы опрессовку так и не провели. По графику воду в наш дом должны были дать 2 июля, но не дали, сказали, что у нас сломана задвижка. Но так как у нас ещё подтекает труба, а она проходит под крыльцом магазина, то его надо разобрать. Крыльцо разобрали в двадцатых числах августа, после чего «Теплотранзит» заявил, что у них, оказывается, нет нашей заявки! Вмешательство телевидения помогло найти заявку. К нам приехали и стали делать трубу. Ремонт длился несколько дней, закончили после праздников, но задвижку так и не сделали.

В вашем доме ремонтные работы завершены 21 сентября текущего года. Запуск горячего водоснабжения произведен 22 сентября.

??? В 2016 году 32 дом в 23 микрорайоне Пришахтинска обязали за свой счет, сдав по 10 тысяч тенге с квартиры, установить общедомовой прибор учета тепла. В других домах счетчики ставили бесплатно. Хорошо, мы собрали деньги установили прибор. Но оплата за весь отопительный сезон приходила по площади. И в этом году тоже нас оповестили, что будем платить по площади. Вопрос: зачем мы покупали счетчик?

Сейчас в рамках договора финансового лизинга, заключенного с Фондом развития ЖКХ, ведется установка общедомовых приборов учета тепла. Все установленные счетчики работают в технологическом режиме. Одновременно сообщаем, что компания «Теплотранзит Караганда» не взимала средства с потребителей за установленные приборы учета. В связи с этим рекомендуем обратиться с вашим вопросом к тому, когда собирал с вас деньги.