Ранее из-за технических неисправностей работа мобильного приложения была приостановлена
Уважаемые жители города Караганды!
КГУ «Центр занятости населения акимата города Караганды» сообщает: работа мобильного приложения WhatsApp, которое из-за технических неисправностей была приостановлена, возобновляет свою работу.
Гражданам, ранее не получившим консультацию, центр занятости приносит извинения за причиненные неудобства, и просит обратиться повторно по номеру WhatsApp:+77756443580.
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наконец то iPad купили
Ванга
25 сентября, 2017 в 12:07
А нельзя что бы еще вывоз мусора из частного сектора осуществлялся по заявкам подаваемым через Вацап? А то им на автоответчик заявка подана и никаких доказательств того что даже через месяц мусор не вывезли. Они сами себе хозяева. А через Вацап хоть сообщение останется. За месяц уже второй контейнер пора вывозить, а от нашего Горкомтранса ни слуху ни духу. Как будто бы они прячутся от своих потребителей.
свсвс
25 сентября, 2017 в 12:36
Заключите договор и спите спокойно!У нас Каждый месяц ровно день в день 1Го числа вывозят.Очень удобно.👍
Татьяна
25 сентября, 2017 в 14:08