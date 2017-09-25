WhatsApp центра занятости Караганды возобновляет свою работу

Ранее из-за технических неисправностей работа мобильного приложения была приостановлена

Уважаемые жители города Караганды!

КГУ «Центр занятости населения акимата города Караганды» сообщает: работа мобильного приложения WhatsApp, которое из-за технических неисправностей была приостановлена, возобновляет свою работу.

Гражданам, ранее не получившим консультацию, центр занятости приносит извинения за причиненные неудобства, и просит обратиться повторно по номеру WhatsApp:+77756443580.