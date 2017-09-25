Коллективный договор с АО «АрселорМиттал Темиртау» будет действовать до 31 декабря 2017 года

К такому соглашению пришли профсоюзы и компания при участи акимата области

Стало известно о том, что до 31 декабря текущего года продлевается срок действия коллективного договора, который распространяется на сотрудников АО «АрселорМиттал Темиртау». Этого удалось добиться в результате переговоров между компанией и профсоюзами при участии акимата Карагандинской области.

В профсоюзе угольщиков «Коргау» пока не комментируют ситуацию с продлением коллективного договора. Там ждут момента, когда гендиректор «АрселорМиттал СНГ» Парамжит Калон подпишет соглашение. Однако известно, что за оставшиеся три месяца стороны должны согласовать текст нового единого для угольного и стального департаментов коллективного договора. Вместе с тем профсоюзы обязаны прекратить судебные тяжбы, отозвав свои иски из экономического суда Карагандинской области.

Отметим, что раньше у профсоюзов угольщиков «Коргау» и металлургов «Жактау» с компанией «АрселорМиттал Темиртау» были заключены отдельные коллективные договоры. 1 сентября их действие истекло. В связи с этим решено принять единый для всех документ. Работа над ним идет уже более полугода, однако работодатель и профсоюзы никак не могут прийти к общему мнению. Правление компании соглашается только с теми пунктами коллективного договора, которые не связаны серьезной финансовой нагрузкой. А все доплаты и гарантии, по его мнению, должна определять отдельная политика компании.

— Нас это ни в коей мере не устраивает! — заявляет председатель профсоюза «Жактау» Виктор Щетинин. – Сегодня эта политика есть, а завтра, с приходом нового руководителя, ее не будет. Поэтому мы однозначно заявляем, что все выплаты и гарантии, которые были в прежнем коллективном договоре, должны быть включены и в новый.

Такое положение дел вынудило профсоюзы подать на АО «АрселорМиттал Темиртау» в суд. Их главное требование – признать незаконным бездействие компании, которая не заключает новый коллективный договор и не включает в него социально значимые пункты в разделах №3, 4, 6, 7, 8 и 9. Они для шахтеров, металлургов и работников компании «Курылысмет» самые важные. Приведем лишь некоторые из них.

К примеру, компания выступает против надбавок и доплат за совмещение должностей, за высокое профессиональное мастерство, за руководство бригадой, за время вынужденного пребывания в шахте и за вредные и тяжелые условия труда для рабочих коксового цеха. Работодатель отказывается включать в новый коллективный договор пункты об индексации зарплат на уровень инфляции и о выплате 13-й зарплаты. Он не хочет поощрять работников по случаю юбилеев работы на предприятии, выдавать премии ко Дню Шахтера и Дню металлурга, награждать тех, кто получит звания «Енбек Данкы», «Шахтерская слава», «Трудовая слава», «Курметтi Кеншi» и «Курметтi металлург». Компания не согласна с пунктами, в которых говорится о пособиях по временной нетрудоспособности, о стоматологических услугах, о санаторно-курортном лечении, о путевках в лагеря для детей шахтеров и металлургов, а также о материальной помощи детям тех, кто погиб или получил увечье на производстве.

Зато работодатель ратует за увеличение рабочей смены для горняков с шести до восьми часов. Еще он покушается на отпуск шахтеров. Его хотят уменьшить с 66 до 50 дней и выплачивать при этом компенсацию только за восемь, а не 16 дней.