К такому соглашению пришли профсоюзы и компания при участи акимата области
Стало известно о том, что до 31 декабря текущего года продлевается срок действия коллективного договора, который распространяется на сотрудников АО «АрселорМиттал Темиртау». Этого удалось добиться в результате переговоров между компанией и профсоюзами при участии акимата Карагандинской области.
В профсоюзе угольщиков «Коргау» пока не комментируют ситуацию с продлением коллективного договора. Там ждут момента, когда гендиректор «АрселорМиттал СНГ» Парамжит Калон подпишет соглашение. Однако известно, что за оставшиеся три месяца стороны должны согласовать текст нового единого для угольного и стального департаментов коллективного договора. Вместе с тем профсоюзы обязаны прекратить судебные тяжбы, отозвав свои иски из экономического суда Карагандинской области.
Отметим, что раньше у профсоюзов угольщиков «Коргау» и металлургов «Жактау» с компанией «АрселорМиттал Темиртау» были заключены отдельные коллективные договоры. 1 сентября их действие истекло. В связи с этим решено принять единый для всех документ. Работа над ним идет уже более полугода, однако работодатель и профсоюзы никак не могут прийти к общему мнению. Правление компании соглашается только с теми пунктами коллективного договора, которые не связаны серьезной финансовой нагрузкой. А все доплаты и гарантии, по его мнению, должна определять отдельная политика компании.
— Нас это ни в коей мере не устраивает! — заявляет председатель профсоюза «Жактау» Виктор Щетинин. – Сегодня эта политика есть, а завтра, с приходом нового руководителя, ее не будет. Поэтому мы однозначно заявляем, что все выплаты и гарантии, которые были в прежнем коллективном договоре, должны быть включены и в новый.
Такое положение дел вынудило профсоюзы подать на АО «АрселорМиттал Темиртау» в суд. Их главное требование – признать незаконным бездействие компании, которая не заключает новый коллективный договор и не включает в него социально значимые пункты в разделах №3, 4, 6, 7, 8 и 9. Они для шахтеров, металлургов и работников компании «Курылысмет» самые важные. Приведем лишь некоторые из них.
К примеру, компания выступает против надбавок и доплат за совмещение должностей, за высокое профессиональное мастерство, за руководство бригадой, за время вынужденного пребывания в шахте и за вредные и тяжелые условия труда для рабочих коксового цеха. Работодатель отказывается включать в новый коллективный договор пункты об индексации зарплат на уровень инфляции и о выплате 13-й зарплаты. Он не хочет поощрять работников по случаю юбилеев работы на предприятии, выдавать премии ко Дню Шахтера и Дню металлурга, награждать тех, кто получит звания «Енбек Данкы», «Шахтерская слава», «Трудовая слава», «Курметтi Кеншi» и «Курметтi металлург». Компания не согласна с пунктами, в которых говорится о пособиях по временной нетрудоспособности, о стоматологических услугах, о санаторно-курортном лечении, о путевках в лагеря для детей шахтеров и металлургов, а также о материальной помощи детям тех, кто погиб или получил увечье на производстве.
Зато работодатель ратует за увеличение рабочей смены для горняков с шести до восьми часов. Еще он покушается на отпуск шахтеров. Его хотят уменьшить с 66 до 50 дней и выплачивать при этом компенсацию только за восемь, а не 16 дней.
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Логично, что капиталистам заграничным чем длиннее рабочий день, тем лучше, чем короче отпуск, тем лучше, чем меньше премий, тем лучше, чем меньше привилегий у работяг, тем лучше, путёвки ТОЖЕ им выгоднее пустить в коммерческую продажу, чем оплачивать ТАКУЮ РОСКОШЬ (о, БОЖЕ! КАКИЕ ЗАТРАТЫ!!!), чем меньше пособий и компенсаций, тем лучше!!! Это ВСЕМ ПОНЯТНО! Но, еще раз скажу: ПОЧЕМУ ГОСУДАРСТВУ ВСЁ РАВНО???? КТО их защитит? Почему в последние годы стала ЕСТЕСТВЕННОЙ и ПРИЕМЛЕМОЙ в нашем обществе фраза «не нравится — увольняйся». И люди терпят, молчат, чтобы не оказаться на улице. КТО их будет защищать? Они — граждане страны или нет????? Они платят налоги, при этом получая платное образование, платные медицинские услуги, платный общественный транспорт, платят бешеные деньги за коммунальные услуги… На ЧТО отчисляют налоги? Чтобы чиновники миллионы прятали на своих заграничных банковских счетах, покупали за границей недвижимость, и отправляли детей жить и учиться в престижные заграничные ВУЗы? За ЧТО ПЛАТЯТ? За дерьмовый асфальт, укладываемый ежегодно, чтобы наварилась очередная армия чиновников и коммерсов? ЛЮДИ ХОТЯТ ЗАЩИТЫ и поддержки от государства, гражданами которого они являются!!!!!
Саманта Смит
25 сентября, 2017 в 14:07
Мы везде рапортуем о воспитании ПАТРИОТИЗМА в молодежи, но, чтобы люди были патриотами, они тоже должны видеть, что государству до них НЕ ВСЁ РАВНО!!!! Иначе имеем то, что имеем: каждый за себя! И высокую миграцию…
Саманта Смит
25 сентября, 2017 в 14:12