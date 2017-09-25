Молодые люди проникли в киоск, угрожали женщине расправой, а после изнасилования, ограбили
Полицейские задержали двоих преступников в Темиртау. 18 сентября, примерно в 6 утра, они отжали дверь киоска, угрожая расправой изнасиловали женщину-продавца. После украли из киоска двадцать тысяч тенге, некоторые товары и мобильный телефон «Нокиа» .
23 сентября, сотрудники уголовного розыска нашли двух студентов колледжа. Одному из них 19 лет другому 17. Они признались в совершённом преступлении. У них изъяли вещдоки, а потерпевшая опознала свои вещи и нападавших . Сейчас, они находятся в ИВС, идёт досудебное расследование.
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Можно Темиртау в Готем переименовывать
Али
25 сентября, 2017 в 13:47
Ну все ребятки, если не откупитесь, быть вам тоже продавщицами с киоска!
Караганда
25 сентября, 2017 в 13:49