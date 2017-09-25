Студенты колледжа изнасиловали продавщицу в киоске

Молодые люди проникли в киоск, угрожали женщине расправой, а после изнасилования, ограбили

Полицейские задержали двоих преступников в Темиртау. 18 сентября, примерно в 6 утра, они отжали дверь киоска, угрожая расправой изнасиловали женщину-продавца. После украли из киоска двадцать тысяч тенге, некоторые товары и мобильный телефон «Нокиа» .

23 сентября, сотрудники уголовного розыска нашли двух студентов колледжа. Одному из них 19 лет другому 17. Они признались в совершённом преступлении. У них изъяли вещдоки, а потерпевшая опознала свои вещи и нападавших . Сейчас, они находятся в ИВС, идёт досудебное расследование.