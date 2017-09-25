Карагандинцы попросили акима снести незаконные гаражи

Они расположены во дворе по улице Керамическая

Карагандинцы через интернет-блог попросили акима города снести незаконные гаражи. Они стоят во дворе по улице Керамическая, 80, 82, 82а и 78а. Гаражи занимают территорию игровой площадки и создают опасность для детей, которые забавляются прыжками с них.

«Наши дети из-за отсутствия игровой детской площадки развлекают себя тем, что прыгают по гаражам, получая серьезные травмы, — пишет акиму Караганды Надежда Нам. – Наш двор стал опасным местом для детей. Просим вас принять меры по облагораживанию территории детской площадки, а именно 1. убрать гаражи 2. очистить территорию (за счет владельцев гаражей) 3. установить безопасное покрытие 4. установить качели, горки, карусели, песочницу, урны, футбольно-баскетбольную огороженную площадку, лавочки, тренажеры и прочую нужную для детей атрибутику».

В ответе не сказано, будут ли сносить гаражи. Уточняется лишь то, что в отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства отправлен запрос о законности их установки. А вот новой детской площадки жителям домов по улице Керамическая точно не видать.

«В текущем году бюджетные средства на благоустройство детской игровой площадки по улице Керамическая, 80, 82, 82а, 78а не предусмотрены, — сказано в ответе акима города. – В связи с этим оказать содействие в благоустройстве детской игровой площадки по вышеуказанному адресу не представляется возможным. При выборе дворов для благоустройства приоритетными являются дворы домов – участников республиканской программы «Развитие регионов до 2020 года» по направлению модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Согласно условиям жители, проживающие в домах, которые нуждаются в текущем или капитальном ремонте, могут принять участие в программе за счет бюджетных средств на возвратной основе».