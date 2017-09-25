Бауржан Бекешев вернулся на родину из Москвы
Бауржан Бекешев назначен на должность вице-министра национальной экономики, сообщает сайт премьер-министра.
Бауржану Бекешеву 56 лет. Родился он в Карагандинской области, здесь же окончил политехнический институт, а затем и КарГУ имени Евнея Букетова. Таким образом у нового министра две специальности: по первому образованию он инженер-механик, по второму — юрист.
КарьеруБауржан Бекешев начал еще при Советском Союзе — в 1983 году как мастерм производственного обучения.
В 1986–1997 годах работал инженер-конструктором, заместителем начальника цеха по ремонту комбайнов в производственном объединении «Карагандауголь».
В 1999–2008 годах работал в ГУ «Департамент предпринимательства и промышленности Карагандинской области», Общенациональном союзе предпринимателей и работодателей, ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация производителей ПЭТ-Упаковки».
В 2008–2014 годах занимал различные должности в министерствах индустрии и торговли, экономики и бюджетного планирования, экономического развития и торговли, регионального развития, национальной экономики.
С 2014 года работал в Москве в департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии.
Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «20 лет независимости РК».
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опыт вроде хороший. но почему как выставят фото чиновника — лица у них у всех угрожающие!?
Гульбала
25 сентября, 2017 в 14:37