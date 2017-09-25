Карагандинца назначили вице-министром национальной экономики

Бауржан Бекешев вернулся на родину из Москвы

Бауржан Бекешев назначен на должность вице-министра национальной экономики, сообщает сайт премьер-министра.

Бауржану Бекешеву 56 лет. Родился он в Карагандинской области, здесь же окончил политехнический институт, а затем и КарГУ имени Евнея Букетова. Таким образом у нового министра две специальности: по первому образованию он инженер-механик, по второму — юрист.

КарьеруБауржан Бекешев начал еще при Советском Союзе — в 1983 году как мастерм производственного обучения.

В 1986–1997 годах работал инженер-конструктором, заместителем начальника цеха по ремонту комбайнов в производственном объединении «Карагандауголь».

В 1999–2008 годах работал в ГУ «Департамент предпринимательства и промышленности Карагандинской области», Общенациональном союзе предпринимателей и работодателей, ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация производителей ПЭТ-Упаковки».

В 2008–2014 годах занимал различные должности в министерствах индустрии и торговли, экономики и бюджетного планирования, экономического развития и торговли, регионального развития, национальной экономики.

С 2014 года работал в Москве в департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «20 лет независимости РК».