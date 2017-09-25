Казахстанское содержание увеличится в собираемых в Караганде самосвалах

Казахстанское содержание увеличится в карьерных самосвалах, собираемых в Караганде совместно с белорусами

Как сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, решение об увеличении казахстанского содержания в производстве принято в ходе посещения предприятия «КазБелАз» белорусской делегацией во главе с первым вице-премьером Василием Матюшевским. На предприятии, созданном несколько лет назад, собрано 18 карьерных самосвалов грузоподъемностью 45 тонн.

В ходе визита достигнута договоренность об увеличении объемов производства, расширении линейки продукции. Белорусская сторона готова поступиться правами. В дальнейшем это приведет к увеличению казахстанского содержания.

ТОО СП «КазБелАЗ», созданное на базе Карагандинского литейно-машиностроительного завода ТОО «Корпорация «Казахмыс», действует с марта 2010 года. Учредителями являются ТОО «Корпорация «Казахмыс» (51 %), ОАО «БелАЗ» (29 %) и ТОО «АстанаБелАЗСервис К» (20 %). Проект был включен в Карту индустриализации страны и вошел в программу экономического сотрудничества между Беларусью и Казахстаном на 2009-2016 годы. Его целью являлась организация сервисного обслуживания техники белорусского производства, с последующей сборкой карьерных самосвалов в Караганде.

Источник: inform.kz