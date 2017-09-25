Отопительный сезон в Караганде начнется 1 октября

Эта дата согласована на совещании с участием технических руководителей компаний «Караганда Энергоцентр», «КарагандыЖылуСбыт», «Теплотранзит Караганда» и карагандинского центра по гидрометеорологии

Отопительный сезон в Караганде начнется с 1 октября. Такое решение приняли руководители компаний-услугодателей, местные власти и метеорологи на специальном совещании. Это связано с резким понижением температуры воздуха на улице.

«Компания «Теплотранзит Караганда» провела комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону, — сообщает пресс-служба услугодателя. – План летней ремонтной кампании по замене тепловых сетей выполнен 100 процентов: Произведена замена 26738 погонных метров тепловых сетей, из них 2748 погонных метров магистральных и 23990 погонных метров распределительных сетей. Продолжаются работы по устранению ранее выявленных дефектов, восстановлению изоляции и асфальтированию участков, где проводились работы».

Подача тепла будет осуществляться, начиная с Сортировки, Майкудука и далее на Юго-Восток и центр города. В Пришахтинске — по завершению реконструкции тепловой магистрали М8.

Ранее отключенные дома от центрального теплоснабжения будут подключены после того, как они выполнят все мероприятия по подготовке к зиме и получат акты 100-процентной готовности.