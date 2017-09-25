Назначен новый заместитель руководителя ДЧС

Им стал полковник гражданской обороны Биржан Каримов

Заместителем начальника ДЧС Карагандинской области назначен полковник гражданской защиты Каримов Биржан Тельманович. Он пришёл на место, осужденного за взятку Вадима Магамадова.

Биржан Каримов родился 16 сентября 1976 года в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области. В 1998 году окончил Алма-Атинское высшее техническое училище МВД РК, в 2001 году — Кокшетауский технический институт МЧС РК. В органах гражданской защиты с сентября 1995 года.

Свою трудовую деятельность начал в июне 1998 года в должности инженера оперативного отдела Государственной противопожарной службы Северо-Казахстанской области. До 2015 года занимал различные руководящие должности в подразделениях Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ и Департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.

В декабре 2015 года возглавил Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.

Награжден медалями «Ерлiгi үшiн», «Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi Тотенше жағдайлар комитетiне 20 жыл», «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мiнсiз қызметi үшiн» III, II, I степеней, нагрудным знаком «Құтқару операцияларына белсендi қатысқаны үшiн», почетной грамотой МЧС РК, благодарственным письмом Министра по ЧС.