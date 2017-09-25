«НВ» тестирует продавцов

Мы проверили качество обслуживания ТД City Mall, ЦУМ и Абзал.

Продавец – профессия непростая, хотя, на первый взгляд она таковой не кажется. Ведь хороший продавец на вес золота, к такому и покупатель охотно приходит, и товар у него долго не залеживается. И мы решили проверить качество карагандинского сервиса.

Мы обошли под видом покупателей самые близкие к нашему офису торговые дома Караганды: City Mall, ЦУМ и Абзал. В City Mall мы посетили бутик MANGO. Корреспондент довольно долго обходила стойки с одеждой и всем видом показывала, что она сейчас точно что-то купит, но к ней так никто и не подошел. Продавцы стояли рядом и общались друг с другом. Ладно, подумали мы, в следующем бутике нас обязательно обслужат. И правда – поднявшись на второй этаж, мы зашли в Love Republic. Заметив заинтересованность корреспондента, продавец ненавязчиво поинтересовалась, чем можно помочь. Услышав, что покупательница желает теплый свитер, девушка принялась показывать самые лучшие свитера. Продавец даже разъясняла нам, из какого материала изготовлен товар. И, признаться, нам захотелось даже что-то приобрести в этом отделе! Жаль, денег с собой не было, а зарплата еще нескоро. Да и мы на работе все-таки. Поэтому мы отправились дальше.

И по пути оказался LC Waikiki. Но, к сожалению, продавцы не имеют представления об обслуживании. Минут пять мы искали нужную вещь, продавцов совсем не было видно. Наконец, мы столкнулись с продавцом лоб в лоб. Тогда он решил поинтересоваться, чем помочь? Корреспондент НВ сказала, что желает брюки, и продавец был озадачен этим, так как он не знал, где же лежат брюки. Мы ходили за продавцом туда и обратно, пока не выяснили что брюк, оказывается, нет. Ну хорошо, как-нибудь без брюк обойдемся.

Далее по плану был у нас ЦУМ. Мы зашли в бутик «Джинсовый хит», где продавец не обратила на нас никакого внимания. Мы вышли ни с чем, но отправились в следующий бутик – Amnesia. Но и тут нас встретили холодно. Точнее, не встретили. Продавцы сидели на местах и разговаривали. Хотя товар довольно интересный, но никто не пожелал проконсультировать нас. Но мы не теряли надежды на карагандинский сервис! Мы зашли в комиссионный меховой бутик – Парижанка. Но тут продавец была занята консультацией с другим покупателем. В ЦУМе ни один продавец не обратил на нас внимания.

В завершение нашего теста мы посетили Абзал, ведь он совсем рядом. На первом этаже нас радушно приветствовали продавцы Baks accessorize: вежливо поздоровались, подсказали, да еще и нашли тот товар, который нам был нужен. Несмотря на то, что пришлось перерыть весь отдел и залезть на склад. Даже как-то жаль было уходить ни с чем. Поднявшись на второй этаж, мы зашли в обувной бутик Jockey. Но здесь на нас не обратили внимания. Продавец стояла совсем рядом и, скрестив руки на груди, придирчиво рассматривала покупательницу из «НВ». На вопрос, имеется ли в продаже обувь на осень, нам высокомерно ответили, что все на витрине. Если бы мы и желали что-то приобрести здесь, все желание бы сразу пропало. Но не хотелось уходить с неприятным осадком, поэтому мы зашли в еще один обувной бутик – Rubis. Вот здесь нам все показали и подсказали, хотя капризы уставшей от ходьбы корреспондентки были почти провокационными. И все-таки ей пришлось померить парочку сапог и пообещать, что она обязательно вернется сюда за покупкой.

Сервис – немалая часть успеха в торговле. Многие карагандинцы признаются, что покупают в том или ином магазине из-за приятного продавца. И избегают неприятных. Никому не нравится высокомерный тон и взгляд исподлобья. Сейчас нет дефицита товаров, есть дефицит обслуживания.