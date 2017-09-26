Соблюдайте скоростной режим, автомобилисты
Ограничение скорости в 60 км/ч действует на:
Ограничение скорости в 50 км/ч действует на:
Ограничение скорости в 40 км/ч действует на:
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«Ограничение скорости в 60 км/ч действует на:
перекрестке проспект Бухар Жырау — проспект Строителей (район авторынка «Орбита»);»
Это где такой перекресток? Может речь идет о перекрестке Приканальной и проезда Шахтеров? Так там с одной стороны ограничение 40 км/ч!
«Саранском шоссе (район «КазХром») со стороны улицы Сейфуллина;»
В этом месте тоже ограничение 40 км/ч!
Горожанин
26 сентября, 2017 в 11:37
Список левый, помимо того что автор выше уже нашел несоответсвия, я добавлю в районе ТЦ громада при езде НА МОСТ ограничение 60км\ч а не 50 как написано выше, а вот с моста уже 50км\ч
Уася
26 сентября, 2017 в 11:55
«Саранском шоссе (район «КазХром») со стороны ЦОФ Сабурханская.»
Там есть скоростемер??? Что-то не видел…
Интересующийся
26 сентября, 2017 в 12:00
Он висит в арке Караганда
Уася
26 сентября, 2017 в 13:50
вот блин, а я там гоняю периодически и не знал….
Евгений
26 сентября, 2017 в 14:31
А ещё кричат — не нарушают! Убивцы.
Беспредел
26 сентября, 2017 в 14:20