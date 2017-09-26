В акимате Карагандинской области на обсудили ситуацию с ценами на уголь для частных потребителей.
Аким области опросил руководителей угледобывающих компаний. Он поручил своим заместителям детально разобраться с тем, как формируются цены на твёрдое топливо.
— Есть проблема нехватки угля для населения, — поднял вопрос аким Каражала Тилектес Досаев. — «Жалын» уголь для населения не отпускает, а «Шубарколь» поднял цену до 8 500 тенге за тонну. КамАЗисты стоят по двое-трое суток, чтобы получить уголь.
Аким области попросил ответить представителя АО «Шубарколь комир».
— Наш уголь мы продаём контрактодержателям по цене 4 502 тенге за тонну, без НДС. 8 500 тенге — это, скорее всего, посредники. Это вопрос на местах. Мы продаём потребителям, у которых есть контракты, — пояснила начальник отдела сбыта Инна Горяинова.
Аким Каражала настаивал: простым жителям уголь по цене 4 502 тенге за тонну недоступен. Такие контракты имеют лишь крупные предприятия. Точки в этом вопросе поставлено не было.
Ерлан Кошанов опросил представителей других угольных предприятий. Из ответов следует, что разброс цен составляет от 3 000 тенге до 8 000 тенге за тонну. Глава региона поручил своим заместителям в кратчайшие сроки разобраться с формированием цен на твёрдое топливо.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37315 материалов.
Посетители оставили 214671 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Поручил разобраться? Помнится он поручал три месяца назад разобраться в двухнедельный срок с лифтовым хозяйством. Что в итоге?
?
26 сентября, 2017 в 12:01
Разберитесь с угольной мафией! Я уже писал в Народных новостях («Спички и уголь»):с квитанциями на коммуналку приносят рекламные проспектики, забитые предложениями угля Привозят без документов, низкого качества, с вложением кусков
породы кг по 100 и сомнительного общего веса. Претензии не предъявишь, — ни чека, ни накладной, ничего… Кот в мешке… А деньги немалые…
Электорат
26 сентября, 2017 в 20:22