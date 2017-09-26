Ерлан Кошанов поручил разобраться с ценами на уголь для карагандинцев

В акимате Карагандинской области на обсудили ситуацию с ценами на уголь для частных потребителей.

Аким области опросил руководителей угледобывающих компаний. Он поручил своим заместителям детально разобраться с тем, как формируются цены на твёрдое топливо.

— Есть проблема нехватки угля для населения, — поднял вопрос аким Каражала Тилектес Досаев. — «Жалын» уголь для населения не отпускает, а «Шубарколь» поднял цену до 8 500 тенге за тонну. КамАЗисты стоят по двое-трое суток, чтобы получить уголь.

Аким области попросил ответить представителя АО «Шубарколь комир».

— Наш уголь мы продаём контрактодержателям по цене 4 502 тенге за тонну, без НДС. 8 500 тенге — это, скорее всего, посредники. Это вопрос на местах. Мы продаём потребителям, у которых есть контракты, — пояснила начальник отдела сбыта Инна Горяинова.

Аким Каражала настаивал: простым жителям уголь по цене 4 502 тенге за тонну недоступен. Такие контракты имеют лишь крупные предприятия. Точки в этом вопросе поставлено не было.

Ерлан Кошанов опросил представителей других угольных предприятий. Из ответов следует, что разброс цен составляет от 3 000 тенге до 8 000 тенге за тонну. Глава региона поручил своим заместителям в кратчайшие сроки разобраться с формированием цен на твёрдое топливо.