Давайте вместе сравним цены
В редакцию nv.kz обратился житель Караганды, который жалуется на подорожание угля. В прошлом году он покупал Кузнецкий за 6500тг за тонну. НВ проверил сколько стоит тонна угля в угольной столице.
Уголь Шубаркуль рядовой в среднем 11000тг, орешек 12000тг за тонну без учёта доставки. Так же цена не влияет на покупку оптом. Уголь Кузнецкий от 5500тг за тонну без учёта доставки. Но купить можно не более 5 тонн. Уголь К10 можно купить за 8500тг с бесплатной доставкой по Караганде.
Итак, наиболее простая единица измерения в быту – это ведро. В среднем, наполненное углем ведро весит около 18-ти килограмм. Если верить тем, кто постоянно пользуется отоплением на твердом топливе, то исходя из их показаний на угольное отопление дома в 200 кв.м расход составляет:
Сентябрь-октябрь – 1 ведро в сутки (18 кг);
Ноябрь-февраль – 10 ведер в сутки (180 кг);
Март-апрель – 1-2 ведра в сутки (22-24 кг).
расход угля на отопление на один отопительный сезон составляет 10-10,5 тонн.
(Источник расчётов http://otoplenie-doma.org/)
Отапливать дом с такими ценами очень затратно. Напишите в комментарии, сколько в прошлом году вы платили за покупку угля. Давайте вместе сравним цены.
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Не может все дорожать, а что-то одно нет. Чему удивляться и возмущаться, если все ВЫРОСЛО:у.е, ГСМ,продукты питания…
Пять копеек
26 сентября, 2017 в 12:11
Топлю шламом,1000 тенге тонна.
КО
26 сентября, 2017 в 12:52
В прошлом году К12-9500 тг/тн, в этом году 10000 тг/тн, берем ЗИЛ, в среднем с доставкой где-то 70000-75000 тг, и еще говорят это не предел подорожанию…
123
26 сентября, 2017 в 13:12
Покупал в этом году К12 рядовой по 8000тг за тонну. В прошлом году брал по 7000тг.
Дядя Федор
26 сентября, 2017 в 13:49
А где купить шубаркульский орешек? Нет нигде. Автор, где видели?
Санёк
26 сентября, 2017 в 15:32
Предлагали в одном из объявлений
Алина Омаржанова
26 сентября, 2017 в 15:41