Уголь подорожал?

Давайте вместе сравним цены

В редакцию nv.kz обратился житель Караганды, который жалуется на подорожание угля. В прошлом году он покупал Кузнецкий за 6500тг за тонну. НВ проверил сколько стоит тонна угля в угольной столице.

Уголь Шубаркуль рядовой в среднем 11000тг, орешек 12000тг за тонну без учёта доставки. Так же цена не влияет на покупку оптом. Уголь Кузнецкий от 5500тг за тонну без учёта доставки. Но купить можно не более 5 тонн. Уголь К10 можно купить за 8500тг с бесплатной доставкой по Караганде.

Итак, наиболее простая единица измерения в быту – это ведро. В среднем, наполненное углем ведро весит около 18-ти килограмм. Если верить тем, кто постоянно пользуется отоплением на твердом топливе, то исходя из их показаний на угольное отопление дома в 200 кв.м расход составляет:

Сентябрь-октябрь – 1 ведро в сутки (18 кг);

Ноябрь-февраль – 10 ведер в сутки (180 кг);

Март-апрель – 1-2 ведра в сутки (22-24 кг).

расход угля на отопление на один отопительный сезон составляет 10-10,5 тонн.

(Источник расчётов http://otoplenie-doma.org/)

Отапливать дом с такими ценами очень затратно. Напишите в комментарии, сколько в прошлом году вы платили за покупку угля. Давайте вместе сравним цены.