Озвучены итоговые гонорары Головкина и Альвареса за их поединок в Лас-Вегасе.
Как отмечает sports.kz, доход Головкина составил 25 миллионов долларов (18,5 миллионов фунтов стерлингов), а Альварес заработал 35 миллионов долларов (25,9 миллионов фунтов).
При этом базовые гонорары GGG и «Канело» изначально равнялись 3 и 5 миллионов долларов, соответственно, без учета доли с доходов за билеты и платные трансляции.
Напомним, GGG защитил титулы WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.
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Где бы ещё парень из Майкудука смог бы поднять столько денег? Заслужил всё,до последнего цента! Жаль что не у нас…
kazax
26 сентября, 2017 в 15:26