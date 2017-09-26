Головкин заработал 25 миллионов долларов за бой с Альваресом

Озвучены итоговые гонорары Головкина и Альвареса за их поединок в Лас-Вегасе.

Как отмечает sports.kz, доход Головкина составил 25 миллионов долларов (18,5 миллионов фунтов стерлингов), а Альварес заработал 35 миллионов долларов (25,9 миллионов фунтов).

При этом базовые гонорары GGG и «Канело» изначально равнялись 3 и 5 миллионов долларов, соответственно, без учета доли с доходов за билеты и платные трансляции.

Напомним, GGG защитил титулы WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.