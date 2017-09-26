«НВ» ждал 50 автобус и не дождался.
Весной этого года запустили новый маршрут, который должен соединять Михайловку, центр города и Майкудук. К нам в редакцию поступали жалобы о том, что автобус плохо ходит, а то и вовсе его невозможно поймать. Мы проверили это на себе.
В расписании указано, что интервал ожидания автобуса с 11:00 до 15:00 составляет 23 минуты. Именно в это время мы вышли на остановку ЦОН, по улице Ержанова и прождали там транспорт 40 минут. За это время останавливались три 011 маршрутки, которые, кстати говоря, тоже не совсем понятны людям. К нам подходили люди и спрашивали, куда отсюда идет 011 маршрут. Выяснилось, что отсюда 011 никуда не идет, а просто стоит. Зачем тогда эта остановка, если с нее никуда не уехать? Люди постояли-постояли, да и пошли пешком. А мы отправились обратно в редакцию.
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ХАХА 40 минут ! Это вы еще 49 маршрут не ждали …бывало больше получаса ждать приходилась
Ванга
26 сентября, 2017 в 16:04
Может Вы хотели сказать полтора часа ?
КО
26 сентября, 2017 в 16:50
Ничё что дорога там перекрыта второй день?
Уася
26 сентября, 2017 в 16:48
Так там же перекрыто сейчас, асфальт укладывают…
Горожанин
26 сентября, 2017 в 16:50
А для маршруток не перекрывают?
Наталья Абрамова
26 сентября, 2017 в 17:46
У маршруток там не сквозной проезд, у них там конечная. Они заезжают и выезжают, а сквозной проезд вчера точно закрыт был.
Горожанин
26 сентября, 2017 в 19:55
да их всего то два и было один из которых попал в аварию в первый же день выхода в рейс,второй ходил то всего ничего,а сейчас его в обще нет так что без полезно было ждать
Elena
26 сентября, 2017 в 19:54