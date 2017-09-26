Где 50 автобус?

«НВ» ждал 50 автобус и не дождался.

Весной этого года запустили новый маршрут, который должен соединять Михайловку, центр города и Майкудук. К нам в редакцию поступали жалобы о том, что автобус плохо ходит, а то и вовсе его невозможно поймать. Мы проверили это на себе.

В расписании указано, что интервал ожидания автобуса с 11:00 до 15:00 составляет 23 минуты. Именно в это время мы вышли на остановку ЦОН, по улице Ержанова и прождали там транспорт 40 минут. За это время останавливались три 011 маршрутки, которые, кстати говоря, тоже не совсем понятны людям. К нам подходили люди и спрашивали, куда отсюда идет 011 маршрут. Выяснилось, что отсюда 011 никуда не идет, а просто стоит. Зачем тогда эта остановка, если с нее никуда не уехать? Люди постояли-постояли, да и пошли пешком. А мы отправились обратно в редакцию.