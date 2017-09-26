Где в Караганде отключат электричество?

Публикуем график и адреса потребителей

В Караганде продолжается плановое отключение электричества. Публикуем адреса потребителей, которых временно обесточат с 26 по 29 сентября.

В связи с ремонтными работами в ЦРП № 13 будет отключение электроэнергии 26 и 29 сентября 2017 года с 09.00 до 17.00:

— пр. Б. Жырау, 78/2, кафе «Бистро»;

— пр. Б. Жырау, 78/2, ТОО «Енгезек» гостиничный комплекс;

— пр. Б. Жырау, 76, «Белый Ветер К 7» экран;

— пр. Б. Жырау, 76/2, ТОО «ALSER»;

— пр. Б. Жырау, 78/2, «Пирамида»;

— Горсвет;

— пр. Б. Жырау, 76, Музей изобразительных искусств;

— ул. Можайского, 13 «А» служба пассажирского транспорта;

— пр. Б. Жырау, 74, магазин;

— пр. Б. Жырау, киоск «Бикон» на остановке 45 квартал;

— пр. Б. Жырау, 76, магазин «Айнур»;

— пр. Б. Жырау, 74, магазин «Дамежан»;

— ул. Можайского, 13, страховая компания «Глория»;

— пр. Б. Жырау. мини-кафе (остановка Музей) (с РЩ киоск);

— пр. Б. Жырау, 74, аптека;

— пр. Б. Жырау, 76, помещение ТОО «Карто»;

— пр. Б. Жырау, 76, магазин «Электроника»;

— ул. Можайского, 13, ТОО «Отау»;

— пр. Б. Жырау, 76/3, башня ПК «Дамир»;

— ул. Можайского, 13 «А» культурно – досуговый центр «Сарыжайляу»;

— ул. Можайского, 13 ТОО «Симба»;

— пр. Б. Жырау, 76, магазин «Сулпак»;

— пр. Б. Жырау, 74, 76 ж/д;

— пр. Б. Жырау, 76 насосные ж/д;

— пр. Б. Жырау, 76 магазин;

— пр. Б. Жырау, 78/2, часть здания «Пирамиды» (3, 5, 6 этажи).

— ул. Ермекова, 52, магазин;

— Госвет;

— ул. Пассажирская, 12, ТОО «Восточный комплекс»;

— ул. Пассажирская, газета «Взгляд»;

— ул. Ермекова, 52, офис;

— ул. Ермекова, 52, ТОО «Восток»;

— ул. Пассажирская, 10, «Микроплюс»;

— ул. Ермекова, 52, кафе «Национальная кухня»;

— ул. Ермекова, 52/2, «Елгезек»;

— ул. Ермекова, 52, бар, ресторан, магазин;

— ул. Ермекова, 52, ж/д башня 10,11,12,12,7,8,9;

— Дом связи, (р-н ж/д Вокзала);

— ул. Пассажирская, клуб, «Версинка»;

— ул. Ермекова, 52, НСК;

— пр. Б. Жырау — ул. Ермекова ,экран ТОО «BLAST»;

— ул. Ермекова, 52, торговый комплекс;

— ул. Ермекова, 52, магазин.

— ул. Ермекова, 52, ТОО «Ажар»;

— ул. Ермекова, 46/2, центр помощи детям «Персона» (2 питание с ТП № 136);

— ул. Ермекова, 46, производственное здание;

— пр. Б. Жырау, 76, ЧП, магазин;

— ул. Ермекова, 52, ТОО «Олимп» кафе;

— ул. Ермекова, 52, насосная УВК;

— ул. Ермекова, 52, магазин ЗАО «Сайбер»;

— ул. Ермекова. 52, ж/д башня 3,4,5,6,1,2;

— ул. Ермекова, 46, ж/д;

— ул. Ермекова, 52. магазин ТОО «Мерей»;

— ул. Ермекова, 50, в сторону ул. Ермекова 48 ж/д;

— камера видео наблюдения;

— ул. Ермекова, 52. магазин «Книга»;

— ул. Ермекова, 52, детский магазин «Вайкики»;

— ул. Ермекова, 52/2. нежилое помещение;

— ул. Ермекова, 46, административное здание;

— ул. Ермекова, 50, магазин;

— ул. Ермекова, 52, филиал «Народного банка».

В связи с ремонтными работами в ТП № 2289 будет отключение электроэнергии 27 сентября 2017 года с 09.00 до 18.00:

— Степной-1 у дома №10, магазин «День и ночь»;

— Степной-1, насосная;

— Степной-1, 17, магазин «Адонис»;

— Степной-1, 5/7, магазин.

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 КТП № 442 будет отключение электроэнергии с 26 по 29 сентября 2017 года с 10.00 до 17.00:

— ул. Плотничная, 8, 9, 16, 17, 11, 2, 18.

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 МТП № 444 будет отключение электроэнергии с 26 по 29 сентября 2017 года с 10.00 до 17.00:

— ул. Хозяйственная, 14-26(чет), 15;

— ул. Минеральная, 1, 2, 3/1, 3/2, 5/2, 9, 13, 15.

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 КТП № 443 будет отключение электроэнергии с 26 по 29 сентября 2017 года с 10.00 до 17.00:

— пер. Кузнечный, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 30, 23а;

— пер. Плотничный, 20, 21, 30, 19;

— ул. Цеховая, 41, 43(бараки), 41а, 45, 42.

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 КТП № 445 будет отключение электроэнергии с 26 по 29 сентября 2017 года с 10.00 до 17.00:

— ул. Молокова, 3а, 3в, 7а, 9а, 29-43, 2(барак 2кв), 8(барак 13 кв), 27(барак 21 кв), 25 (барак 16кв), 23 (барак 9 кв);

— ул. Орлова, 28, 19/2;

— ул. Юбилейная, 1(барак 9кв).

В связи с ремонтными работами по ВЛ-10 кВ ф. 17 пс «Энгельса» будет отключение электроэнергии с 26 по 29 сентября 2017 года с 10.00 до 19.00:

— КТП-2506;

— 6 бригада;

— ул. Сокурская, 10, 7, 17, 1, 3, 12/1;

— КТП-2530;

— 5 бригада, кошара;

— 5 бригада, насосная;

— Шалысбаев;

— Хамзин Г.С. крестьянское хоз-во уч.033,уч.360;

— КТП 160-10/,04кВ крест. Хоз-во;

— столярный цех, уч.кв.033, уч.332;

— КТП-40кВа тепличный комбинат;

— Фролов В.И. уч.кв.031,уч.030;

— КТП «Шапагат» 63кВа;

— КТП-100/10 крестьянское хоз-во Баймурзаева;

— КТП-250/10 производственная база;

— ТОО «NUF-KABEL»;

— Когай А.Б. 250/10;

— КТП-160/10 птичник ТОО «Энергия плюс Караганда»;

— КТП-250/10 Мельничный комплекс ЧиПик;

— КТП-2х Әбілдин А.Ж. ул. Юбилейная д. 1а;

— ТП Бекон 630/10;

— Птицефабрика Карла-Маркса;

— КТП Тепличный комплекс 160/10;

— КТП Кар.энергоуголь 160/10;

— КТП-250/10 крестьянское хоз-во «Ержан»;

— КТП-10/0,4 стройплощадка мкр. Шахтерский (ПС Трудовая);

— качает воду на дачи 1800-10, 250/10 постоянно в работе;

— ТОО «Дорстрой» КТПН-630/10;

— КТП ТОО «Карат» 400/10 конно-спортивный комплекс;

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. № 1,2,3 КТП № 2132 будет отключение электроэнергии 26 сентября 2017 года с 09.00 до 17.00:

— пер. Арктический д.1-11,19-31,31а;

— ул. Веснина д.3-23,29-35,4,6,10-14,18-28,32,34;

— ул. Кооперации д.,1-5,1б,3б,1а-7а,6а-10а,13-23,2,4,12,16-22,26-32,36;

— ул. Павлодарская;

— ул. Ударная д.3-7,15-33,36-40,40а,48,54,56,48а;

— ИП Черных Д.П. Мини-маркет;

— пер. 10-ый Зеленый;

— ул. Бадаева д.1,3,9-29,2,4,10-30,33-47,36-46;

— ул. Барбюса д.1-29,,2,4,8-32,35-59,36-50;

— ул. Каракумская д.2-30,43-49,57-65,69,34-38,42-54,58-62,73;

— ИП Морой Л.В.;

— пер. 6-ой Зеленый;

— пер. 9-й Зеленый;

— Осакаровская д.1-9,19а;

— ИП НИКОЛАЕНКО Н.М., МАГАЗИН

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 ТП № 1170 будет отключение электроэнергии 27 сентября 2017 года с 09.00 до 17.00:

— ул. Гвардейская, д. 18-22;

— ул. Щорса, ИП СИМ О.М., БАНЯ;

— «Квартирное бюро — Караганда» помещение;

— Казахтелеком;

— ИП Кульмагамбетов А.А. Нежилое помещение.

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 КТП № 1113 будет отключение электроэнергии 28 сентября 2017 года с 09.00 до 17.00:

— ул. Бабушкина;

— ул. Коминтерна д.62,66,68;

— ул. Маркса, ТОО КАРАГАНДАРЕКЛАМА;

— ИП БЕКБАЕВ А.И. АВТОСТОЯНКА (у к/т Маяк).

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0,4 кВ ф. № 1,2,3 КТП № 2331 будет отключение электроэнергии 29 сентября 2017 года с 09.00 до 17.00:

— ул. Металлистов, 4б, 6а, 29/1;

— ул. Фрунзе, д.1-18;

— ИП Есмагамбетов Б.С. Цветочный киоск.