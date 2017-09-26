Студенты и преподаватели КарГТУ обсудили особенности перевода казахского языка на латинский алфавит
Сегодня, 26 сентября, открывая мероприятие, проректор по воспитательной работе КарГТУ Назым Алпысбаева в своем выступлении отметила актуальность и важность рассматриваемой темы. Обратила внимание присутствующих на поэтапность и последовательность перехода казахского языка на латиницу, на преимущества, которые получит наша страна и в научно-техническом плане, и в образовательной сфере.
Бахтияр Исин, преподаватель кафедры информационных систем, в своем выступлении акцентировал внимание на том, что вынесение на общественные слушания темы «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике» подчеркивает ответственность за принятие такого решения.
Студенты и магистранты специальностей «Системы информационной безопасности», «Информационные системы», «Вычислительная техника и программное обеспечение», а также ППС кафедр факультета обсудили особенности перевода казахского языка на латинский алфавит.
Уже сегодня будущие специалисты в сфере IТ активно ищут эффективные способы решения данной сложной, но интересной задачи по переводу государственного языка на латинскую графику. Специалисты, работающие в сфере IT – технологий отмечают то, что на данный момент многие базы данных не поддерживают функцию поиска по запросам, оформленным на казахском языке.
«Если латинская буква в среднем занимает 1 байт памяти, то для букв кириллического алфавита требуется 2 байта. Соответственно, при переводе казахского языка на латинскую графику ускорится процесс компиляции в программировании и упростится весь процесс программирования», — поделился своим мнением студент четвертого курса Ерхан Кабыл.
В ходе обсуждения выступающие студенты уделили большое внимание документам, которые стали движущими силами данного процесса: статье Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация сознания», историческое Послание Президента к народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050».
Присутствующие активно делились своими мнениями относительно потенциальных преимуществ перехода казахского языка на латинский язык, подготовке кадров в сфере IT – технологий и в процессе внедрения информационно-коммуникационных технологий в различные отрасли экономики. Также их интересовали вопросы переиздания трудов классиков казахской литературы с использованием латиницы, возможность программирования на новом казахском языке.
Декан факультета Гульфарида Самашова отметила, что планируется работа со студентами в области создания пилотных проектов, разработки курсовых и дипломных работ.
В работе мероприятия приняли участие более 250 студентов, магистрантов, преподавателей.
Напоминаем, что карагандинские студенты-технари в середине текущего месяца уже обсуждали переход на латиницу с профессорско-преподавательским составом КарГТУ.
В работе семинара приняло участие более 200 человек. Это студенты, деканы факультетов инновационных технологий, транспортно-дорожного, архитектурно-строительного, отличники учебы, активисты Ассоциации студенческих организаций «Жас Орда», преподаватели кафедры казахского языка и культуры.
Основные преимущества латинской графики в ходе мероприятия рассказала проректор по воспитательной части университета Назым Алпысбаева.
«Инициированный Главой государства переход на латиницу открывает новые возможности в процессе обучения и практики, студенты демонстрируют понимание актуальности и необходимости преобразования казахского алфавита», — отметила в своем выступлении старший преподаватель кафедры казахского языка и культуры Жетписбай Шолпан.
В завершении семинара все участники пришли к выводу, что переход на латиницу позволит молодому поколению более оперативно и эффективно получать новые знания и облегчит изучение казахского, английского языков, что является решающим фактором успешного развития во всех сферах жизни.
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Латиница будет способствовать развитию наши страны
Индира
26 сентября, 2017 в 17:33
Говорят что латиница это ключ к новом возможностям и перспективам.ИМХО
Гага
26 сентября, 2017 в 17:36
Среди Карагандинских ребят есть реально грамотные программисты и айтишники.Поэтому есть уверенность в словах. Будем переходить на латиницу
Фара
26 сентября, 2017 в 17:39
Da vy zaparili s etoi propagandoi
Интересующийся
26 сентября, 2017 в 17:51
А слабо провести референдум?
Серик
26 сентября, 2017 в 20:18
Такое впечатление, что три первых комментатора это одно лицо…
Горожанин
26 сентября, 2017 в 20:27