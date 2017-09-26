Сегодня в Карагандинском техническом университете состоялась встреча на тему «Латиница и IT технологии»

Студенты и преподаватели КарГТУ обсудили особенности перевода казахского языка на латинский алфавит

Сегодня, 26 сентября, открывая мероприятие, проректор по воспитательной работе КарГТУ Назым Алпысбаева в своем выступлении отметила актуальность и важность рассматриваемой темы. Обратила внимание присутствующих на поэтапность и последовательность перехода казахского языка на латиницу, на преимущества, которые получит наша страна и в научно-техническом плане, и в образовательной сфере.

Бахтияр Исин, преподаватель кафедры информационных систем, в своем выступлении акцентировал внимание на том, что вынесение на общественные слушания темы «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике» подчеркивает ответственность за принятие такого решения.

Студенты и магистранты специальностей «Системы информационной безопасности», «Информационные системы», «Вычислительная техника и программное обеспечение», а также ППС кафедр факультета обсудили особенности перевода казахского языка на латинский алфавит.

Уже сегодня будущие специалисты в сфере IТ активно ищут эффективные способы решения данной сложной, но интересной задачи по переводу государственного языка на латинскую графику. Специалисты, работающие в сфере IT – технологий отмечают то, что на данный момент многие базы данных не поддерживают функцию поиска по запросам, оформленным на казахском языке.

«Если латинская буква в среднем занимает 1 байт памяти, то для букв кириллического алфавита требуется 2 байта. Соответственно, при переводе казахского языка на латинскую графику ускорится процесс компиляции в программировании и упростится весь процесс программирования», — поделился своим мнением студент четвертого курса Ерхан Кабыл.

В ходе обсуждения выступающие студенты уделили большое внимание документам, которые стали движущими силами данного процесса: статье Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация сознания», историческое Послание Президента к народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050».

Присутствующие активно делились своими мнениями относительно потенциальных преимуществ перехода казахского языка на латинский язык, подготовке кадров в сфере IT – технологий и в процессе внедрения информационно-коммуникационных технологий в различные отрасли экономики. Также их интересовали вопросы переиздания трудов классиков казахской литературы с использованием латиницы, возможность программирования на новом казахском языке.

Декан факультета Гульфарида Самашова отметила, что планируется работа со студентами в области создания пилотных проектов, разработки курсовых и дипломных работ.

В работе мероприятия приняли участие более 250 студентов, магистрантов, преподавателей.

Напоминаем, что карагандинские студенты-технари в середине текущего месяца уже обсуждали переход на латиницу с профессорско-преподавательским составом КарГТУ.

В работе семинара приняло участие более 200 человек. Это студенты, деканы факультетов инновационных технологий, транспортно-дорожного, архитектурно-строительного, отличники учебы, активисты Ассоциации студенческих организаций «Жас Орда», преподаватели кафедры казахского языка и культуры.

Основные преимущества латинской графики в ходе мероприятия рассказала проректор по воспитательной части университета Назым Алпысбаева.

«Инициированный Главой государства переход на латиницу открывает новые возможности в процессе обучения и практики, студенты демонстрируют понимание актуальности и необходимости преобразования казахского алфавита», — отметила в своем выступлении старший преподаватель кафедры казахского языка и культуры Жетписбай Шолпан.

В завершении семинара все участники пришли к выводу, что переход на латиницу позволит молодому поколению более оперативно и эффективно получать новые знания и облегчит изучение казахского, английского языков, что является решающим фактором успешного развития во всех сферах жизни.