Куда смотрит полиция?
На улице Гоголя в Караганде не работают светофоры. Из-за этого пешеходы переходят дорогу, рискуя жизнью. Мало кто из водителей пропускает людей. Куда смотрит дорожная полиция?
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Как куда? Смотрит на якобы нарушения… А здесь, если светофор не работает, то и наказать никого не получится! Вся работа коню под хвост…
Горожанин
26 сентября, 2017 в 21:21