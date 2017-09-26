В Караганде на улице Гоголя не работают светофоры

Куда смотрит полиция?

На улице Гоголя в Караганде не работают светофоры. Из-за этого пешеходы переходят дорогу, рискуя жизнью. Мало кто из водителей пропускает людей. Куда смотрит дорожная полиция?