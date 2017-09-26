«Инстаграм» сильнее других соцсетей влияет на мнение карагандинцев о чиновниках

Такой вывод сделала общественная организация, которая опросила 1045 жителей нашего города

«Инстаграм» сильнее остальных социальных сетей влияет на мнение карагандинцев о чиновниках. Такой вывод сделали сотрудники негосударственного учреждения «Детство». В июне они проводили исследование, опросив 1045 жителей нашего города. Сегодня, 26 сентября, общественники озвучили итоги своей работы.

«Реализация проекта предусматривала опрос жителей города для оценки имиджа местных властей, — рассказала координатор проекта Елена Петренко. – Было также изучено влияние печатных изданий, телевидения, интернета и соцсетей на формирование имиджа госслужащих. За последние пять лет сильно снизилось влияние на общественное мнение печатных изданий. Большую часть информации – 48 процентов – жители Караганды получают из интернета. Лидирующую позицию по силе влияния на общественное мнение заняла социальная сеть «Инстаграм». Мнение 65 процентов опрошенных карагандинцев формируют материалы именно из этой социальной сети».

Основываясь на этих данных, сотрудники НУ «Детство» дали госслужащим рекомендации о том, как надо через социальные сети формировать положительный имидж госоргана в общем и отдельного чиновника – в частности.

В качестве примера госслужащим привели рубрику «До и после», которую в «Инстаграме» ведет один из популярных карагандинских пабликов. В ней часто публикуют фотографии открытых колодцев, разрытых коммунальными службами дворов, свалок и прочих безобразий. А спустя какое-то время появляются снимки того, как это безобразие ликвидировали. Чиновникам посоветовали следить за такими публикациями и реагировать на них, присылая фотографии проделанной работы, то есть уже закрытых колодцев, благоустроенных дворовых площадок убранных свалок. Ведь это помогает формировать у людей положительный имидж власти, которая неравнодушна к проблемам народа.

Как вы считаете, что поможет чиновникам улучшить свой имидж?