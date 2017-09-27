Не очень приятно попасть на улице в капкан
«Новый вестник» уже освещал большую работу, проделанную городским акиматом по благоустройству города. Речь идет о ремонте проезжих частей, с прилегающими к ним пешеходными тропами. Также писал о возможных «капканах» поджидающих карагандинцев на этих отреставрированных объектах. Не очень приятно горожанам попасть в один из них, за исключением практикантов из травмологического отделения, которым чем больше, тем лучше — повышение их профессиональных навыков.
Так на проспекте Бухар-Жырау, напротив ДКГ, был сделан слив-приемник для всяких вод. Была уложена решетка, через которую пешеходам приходится переходить. Вот только размер заградительных прутьев как раз подходит, чтобы улавливать в этот слив, шагающих по нему. Если ступня взрослого туда помещается, что говорить о женских и тем более детских?
Днем еще можно заметить. Но наступает время, когда темная часть суток будет преобладать над светлой.
Утро. Темно. Все спешат на работу-учебу-детский сад. Вечером домой. Опять темно….
От: Дедушка Бабайкин.
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Прям в точку, на днях видела как пацан маму с братом догонял и прям туда и угодил.
NV
27 сентября, 2017 в 11:39
А на Волочаевской сливы на дороге, как раз для велосипедистов. Чуть колесом туда по лету не влетел. Спасибо дорожникам, только вот они забыли, что 50см от бордюра, это место для проезда велосипедистов и половина их сливов лежит дырами вдоль движения машин.
Да уш!!!
27 сентября, 2017 в 12:25
50 лет прошло — ничего не меняется. Ливневки всегда так делали. На Сатпаева раньше велосипедисты кувыркались благодаря таким решеткам
Pavel
29 сентября, 2017 в 00:01