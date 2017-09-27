Нога вот залетела и ага…

Не очень приятно попасть на улице в капкан

«Новый вестник» уже освещал большую работу, проделанную городским акиматом по благоустройству города. Речь идет о ремонте проезжих частей, с прилегающими к ним пешеходными тропами. Также писал о возможных «капканах» поджидающих карагандинцев на этих отреставрированных объектах. Не очень приятно горожанам попасть в один из них, за исключением практикантов из травмологического отделения, которым чем больше, тем лучше — повышение их профессиональных навыков.

Так на проспекте Бухар-Жырау, напротив ДКГ, был сделан слив-приемник для всяких вод. Была уложена решетка, через которую пешеходам приходится переходить. Вот только размер заградительных прутьев как раз подходит, чтобы улавливать в этот слив, шагающих по нему. Если ступня взрослого туда помещается, что говорить о женских и тем более детских?

Днем еще можно заметить. Но наступает время, когда темная часть суток будет преобладать над светлой.

Утро. Темно. Все спешат на работу-учебу-детский сад. Вечером домой. Опять темно….

От: Дедушка Бабайкин.