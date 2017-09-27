Квартирные воры в считанные минуты вскрыли дверь в подъезде нового жилого комплекса «Астана», разрезав ее ножом, передает МИА «Казинформ».
Преступники действовали настолько быстро и без шума, что не привлекли внимания соседей по лестничной площадке. Кража была обнаружена после того, как воры ретировались.
«Качество дверей, которые с виду кажутся такими прочными, ужасное. Дверь настолько тонкая, что ворам не составило труда разрезать ее ножом», — недоумевают жители новостройки.
Жильцы убедились, что подрядная строительная организация явно сэкономила финансы на качестве дверей. Многие жильцы после дерзкой кражи намерены в ближайшие дни заменить двери на более надежные.
Воров разыскивают правоохранительные органы.
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Китайская жесть, стала карагандинской «жестью».
КО
27 сентября, 2017 в 12:21
Скупой платит дважды.
Ибо нефик
27 сентября, 2017 в 14:59
Ахахах продавцы нормальных дверей зашевелились…
Anvar
29 сентября, 2017 в 10:47