В Караганде квартирные воры разрезали железную дверь ножом

Квартирные воры в считанные минуты вскрыли дверь в подъезде нового жилого комплекса «Астана», разрезав ее ножом, передает МИА «Казинформ».

Преступники действовали настолько быстро и без шума, что не привлекли внимания соседей по лестничной площадке. Кража была обнаружена после того, как воры ретировались.

«Качество дверей, которые с виду кажутся такими прочными, ужасное. Дверь настолько тонкая, что ворам не составило труда разрезать ее ножом», — недоумевают жители новостройки.

Жильцы убедились, что подрядная строительная организация явно сэкономила финансы на качестве дверей. Многие жильцы после дерзкой кражи намерены в ближайшие дни заменить двери на более надежные.

Воров разыскивают правоохранительные органы.