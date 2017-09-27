Розовые колонны на центральном проспекте Караганды перекрашивают (видео)

На этот раз цвет подбирал профессионал

Скандал, который подняла общественность вокруг гламурно-розовой расцветки, принес свои положительные плоды. На прошлой неделе люди не могли поверить своим глазам, увидев, во что ремонтники превратили колонны, расположенные в «золотом квадрате» города, практически на самом видном месте. Поверх прежнего нежно-верблюжьего оттенка положили новый, отличающийся необычной для наших вкусов яркостью. Свежую окраску можно было определить как нечто среднее между пурпурным и фуксией. На головы маляров и чиновников посыпалась беспощадная критика. И вот результат. Сегодня утром карагандинцы, проезжающие по проспекту Бухар жырау, стали свидетелями работы над ошибками.

Колонны снова перекрашивают. На этот раз в самый спокойный, нейтральный цвет. Кофе с молоком — так определяет его бригадир звена, работающего на покраске, Ирина Семенова. Ирина — строитель с 30-летним стажем — мастер подбирать гармоничный колер. Она смешала два оттенка коричневого с эмульсией — и получилось то сочетание, которым все остались довольны.

Еще один положительный момент заключается в том, что бригада от ТОО «Благоустройство» замазывает на колоннах все щели, чего не сделали строители, работавшие на прошлой неделе.

— Нас просто попросили перекрасить, это помощь городу, — пояснил nv.kz директор ТОО «Благоустройство» Нурлан Мусипов. — Кто был до нас, честно сказать, я не в курсе. Кто-то краску предоставил, кто-то — рабочих, кто-то — технику. Важна была скорость. Конечно, это халатность. Но сейчас мы все исправим, порядок наведем. Конечно, колер, который был — в цвет зданий — подобрать не можем. Но делаем максимально приближенным.