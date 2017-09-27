На этот раз цвет подбирал профессионал
Скандал, который подняла общественность вокруг гламурно-розовой расцветки, принес свои положительные плоды. На прошлой неделе люди не могли поверить своим глазам, увидев, во что ремонтники превратили колонны, расположенные в «золотом квадрате» города, практически на самом видном месте. Поверх прежнего нежно-верблюжьего оттенка положили новый, отличающийся необычной для наших вкусов яркостью. Свежую окраску можно было определить как нечто среднее между пурпурным и фуксией. На головы маляров и чиновников посыпалась беспощадная критика. И вот результат. Сегодня утром карагандинцы, проезжающие по проспекту Бухар жырау, стали свидетелями работы над ошибками.
Колонны снова перекрашивают. На этот раз в самый спокойный, нейтральный цвет. Кофе с молоком — так определяет его бригадир звена, работающего на покраске, Ирина Семенова. Ирина — строитель с 30-летним стажем — мастер подбирать гармоничный колер. Она смешала два оттенка коричневого с эмульсией — и получилось то сочетание, которым все остались довольны.
Еще один положительный момент заключается в том, что бригада от ТОО «Благоустройство» замазывает на колоннах все щели, чего не сделали строители, работавшие на прошлой неделе.
— Нас просто попросили перекрасить, это помощь городу, — пояснил nv.kz директор ТОО «Благоустройство» Нурлан Мусипов. — Кто был до нас, честно сказать, я не в курсе. Кто-то краску предоставил, кто-то — рабочих, кто-то — технику. Важна была скорость. Конечно, это халатность. Но сейчас мы все исправим, порядок наведем. Конечно, колер, который был — в цвет зданий — подобрать не можем. Но делаем максимально приближенным.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Урааааааааааааааааааааааааааааааааа
юлана
27 сентября, 2017 в 11:44
Чиновник теперь расстроится, которому цвет предыдущий нравился…
Интересующийся
27 сентября, 2017 в 12:26
Пффф,кому помешал розовенький…
Sli Va
27 сентября, 2017 в 13:34
И вывезете наконец-то мусор из частного сектора в Михайловке!
cdcdc
27 сентября, 2017 в 14:31
Весёлый был цвет. Цвет детской неожиданности.
Да уш!!!
27 сентября, 2017 в 14:44
Всем Спасибо! Оказывается ЭТО тоже работает! Ура!
игорь
27 сентября, 2017 в 16:39
Главное, что все это на общественных началах, убытков никто не понес, ни бюджет ни творцы, — помощь городу. П о мере сил и умственных возможностей. Полная гармония… Кто ещё хочет красить, — подходите…
Электорат
27 сентября, 2017 в 19:55
Куплю балончики с краской , пойду разноцветные кружочки нарисую! Так красивше будет! Если не понравиться — снова перекрасят!!! … может цветочки нарисую….
Ванга
28 сентября, 2017 в 17:36