В Астраханской области осуществлен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь»
В социальной сети «Instagram» появились многочисленные фото и видео светящегося объекта удивили карагандинцев.
— Это одновременно красиво и страшно, — говорят авторы ролика. — Что же это? Наверное многие увидели странное явление в небе в 21:30. Очень странное, кругло пятно. Резко появилось и быстро расплылось.
В других городах Казахстана тоже заметили светящийся шар. Очевидец в Атырау сообщил, что летящий объект заметил в небе в 20.29 по местному времени.
— Вроде бы он не был похож ни на самолет, ни на ракету. Как-будто кто-то шел в небе с фонариком. Смотреть на это было не просто, потому что немножко страшновато было. Вдруг этот объект останавливается, создает круги и кольцо, — рассказал он.
Наблюдаемое явление, судя по всему, является пуском российской ракеты. Так, вечером во вторник РИА «Новости» сообщило, что с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области осуществлен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». «Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане», — говорится в сообщении.
Источник: tengrinews.kz
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а радиация была
авва
27 сентября, 2017 в 12:28
Этот РФ совсем оборзел. У себя пусть проводят испытания. Нашли подопытных кроликов. Давайте мы в ответку запустим что нибудь… Что у них мест мало, что ли…А какие последствия от этой ракеты? Или промахнулись бы? то что? как американцы ой извините бывает???
Юрист
27 сентября, 2017 в 12:39
А что вы можете запустить в ответку? Очередную реформу?
Иностранец
27 сентября, 2017 в 13:05
Воздушного змея 😅
Караганда
27 сентября, 2017 в 14:01
Бумажный самолётик.
Ибо нефик
27 сентября, 2017 в 14:55
… Какой же ты Юрист, если даже читаешь плохо и с географией не дружишь? В первом же абзаце ясно и четко написано: «В Астраханской области осуществлен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь»». Еще, поди в первых рядах за латиницу горло надрываешь. И Астраханская область с полигоном «Капустин Яр» у тебя прямо за Ботакарой растет, да? Да, чересчур много у нас в Казахстане таких полемистов-юристов-латинистов, чересчур…
Правельный Ариентир
27 сентября, 2017 в 15:10
Дрон почтовый запустить не смогли…
?
27 сентября, 2017 в 14:39
Что-что? Домашний тапок!
Михалыч
27 сентября, 2017 в 15:29