Карагандинцев напугал светящийся объект над городом

В Астраханской области осуществлен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь»

В социальной сети «Instagram» появились многочисленные фото и видео светящегося объекта удивили карагандинцев.

— Это одновременно красиво и страшно, — говорят авторы ролика. — Что же это? Наверное многие увидели странное явление в небе в 21:30. Очень странное, кругло пятно. Резко появилось и быстро расплылось.

В других городах Казахстана тоже заметили светящийся шар. Очевидец в Атырау сообщил, что летящий объект заметил в небе в 20.29 по местному времени.

— Вроде бы он не был похож ни на самолет, ни на ракету. Как-будто кто-то шел в небе с фонариком. Смотреть на это было не просто, потому что немножко страшновато было. Вдруг этот объект останавливается, создает круги и кольцо, — рассказал он.

Наблюдаемое явление, судя по всему, является пуском российской ракеты. Так, вечером во вторник РИА «Новости» сообщило, что с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области осуществлен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». «Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане», — говорится в сообщении.

Источник: tengrinews.kz