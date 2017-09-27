Сарынь на кичку!

Имею мнение: Qazaqstan или Казахстан?

Процесс перехода казахского языка с кириллицы на латиницу идет полным ходом. Окончательный вариант еще не принят и не утвержден. А вот некоторыми он уже и принят, и утвержден. И предлагается нам читать на латинском алфавите ими придуманное.

В названии страны «Казахстан» два звука «К», так называемый мягконебный заднеязычный произносимый как — кх. Поэтому если в начале слова звук произносится больше к звуку «К», то во втором акцент делается на звук «Х»: КазаХстан – земля казахов.

Смотрим, что нам предлагают одни из реформаторов перехода на латиницу: Qazaqstan. И смотрим в латинский алфавит. Буква «Q» обозначает звук «К». Во всех случаях! И ни в коей мере звук «кх». А в некоторых случаях она может квакать. Пример: Aqua (вода), произносим как «аква». Если произнести предложенное, то получится « КазаКстан». Чья земля? Казаков?

Если мы принимаем для себя этот вариант( буквочка уж больно симпатично смотрится), тогда будем произносить как следует, со звуком «кх». Но если посмотрим по сторонам, то увидим, что те, кто на протяжении тысячелетий пользуется латинским алфавитом никакой нашей доморощенной реформы латинского алфавита ( а так уже получается) не примут и будут читать, а следовательно произносить как следует по их требованиям к произношению звуков – КазаКстан.

Восемнадцать миллионов граждан страны могут оказаться записанными в казачество. Пойди потом наведи порядок в мозгах миллиардов латиницаговорящих, что «казак» и «казах» разные смысловые значения.

В начале восьмидесятых прошлого столетия рассказывалось, что западноевропейская учащаяся молодежь казаков считала воинами Чингисхана. А почему? Потому что песню про казачка, исполнила немецкая группа «Чингисхан». Любой молодежи легче учиться не по учебникам, а по пластинкам, от друзей-подруг, который такого могут напридумывать, что потом трудно исправить. А в помощь им всякие и разные торопыги, называющие себя реформаторами.

Так как будет? Алга, Казахстан! Или: — Сарынь на кичку!

От: Александр Михайловский