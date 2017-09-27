Вандалы разрушают карагандинские остановки

«Я больше не буду восстанавливать. Сколько можно?»

Вандалы не перестают покушаться на городские автобусные остановки. Хулиганы не ценят ни чужой труд, ни собственный комфорт. Именно из-за их наклонности все вокруг рушить, карагандинцы лишились удобных стеклянных павильонов ожидания, которые защищали от ветра и обеспечивали хороший обзор. Прозрачные остановки не продержались и недели. Теперь все перегородки делают из металла. Но и его портят.

«Только на улице Ленина мы полностью восстановили все остановки. Две недели не прошло — сорвали все деревяшки, со стен содрали металл, — восклицает директор ТОО «Благоустройство» Нурлан Мусипов. — И это происходит на Ленина — то есть в самом центре! А что творится в других районах?! Это же не по-людски! Только сделали остановку в Сортировке — вандалы поломали. На Степном — то же самое — все сорвали. Мы восстановили, но сорвали опять, лавочки разбили. Там моя мать живет. Звонит ко мне: «Нурлан, снова порушили остановку!». Там опять бабушки присесть не могут, все стоят. Мы стараемся для города, восстанавливаем, находим материалы, хотя за дерево мне никто не платит. И аким с меня требует. Но я больше не буду восстанавливать. Пусть хоть кто пишет и жалуется! Сколько можно? Каждый раз переделывать? Мы хотим, чтобы все было в порядке. А получается, что больше никто душой не болеет».

Есть мнение, что проблему вандализма на остановках могло бы решить видеонаблюдение. Однако средств на то, чтобы установить видеокамеры во всех павильонах, пока в бюджете нет.

В то же время горожане, которые помнят еще советские времена, предлагают другой вариант решения проблемы. Люди старшего поколения ставят в пример остановки ушедшей эпохи. Тогда они были если не железобетонными, то сварными и очень массивными. Каждый павильон весил не меньше трех тонн. Такую конструкцию невозможно было испортить, к тому же она с легкостью выдерживала любые порывы ураганного ветра. Однако советский дизайн совершенно не вписывается в современные евростандарты.