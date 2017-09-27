«Я больше не буду восстанавливать. Сколько можно?»
Вандалы не перестают покушаться на городские автобусные остановки. Хулиганы не ценят ни чужой труд, ни собственный комфорт. Именно из-за их наклонности все вокруг рушить, карагандинцы лишились удобных стеклянных павильонов ожидания, которые защищали от ветра и обеспечивали хороший обзор. Прозрачные остановки не продержались и недели. Теперь все перегородки делают из металла. Но и его портят.
«Только на улице Ленина мы полностью восстановили все остановки. Две недели не прошло — сорвали все деревяшки, со стен содрали металл, — восклицает директор ТОО «Благоустройство» Нурлан Мусипов. — И это происходит на Ленина — то есть в самом центре! А что творится в других районах?! Это же не по-людски! Только сделали остановку в Сортировке — вандалы поломали. На Степном — то же самое — все сорвали. Мы восстановили, но сорвали опять, лавочки разбили. Там моя мать живет. Звонит ко мне: «Нурлан, снова порушили остановку!». Там опять бабушки присесть не могут, все стоят. Мы стараемся для города, восстанавливаем, находим материалы, хотя за дерево мне никто не платит. И аким с меня требует. Но я больше не буду восстанавливать. Пусть хоть кто пишет и жалуется! Сколько можно? Каждый раз переделывать? Мы хотим, чтобы все было в порядке. А получается, что больше никто душой не болеет».
Есть мнение, что проблему вандализма на остановках могло бы решить видеонаблюдение. Однако средств на то, чтобы установить видеокамеры во всех павильонах, пока в бюджете нет.
В то же время горожане, которые помнят еще советские времена, предлагают другой вариант решения проблемы. Люди старшего поколения ставят в пример остановки ушедшей эпохи. Тогда они были если не железобетонными, то сварными и очень массивными. Каждый павильон весил не меньше трех тонн. Такую конструкцию невозможно было испортить, к тому же она с легкостью выдерживала любые порывы ураганного ветра. Однако советский дизайн совершенно не вписывается в современные евростандарты.
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какие современные евростандарты в азии ?
лунтик
27 сентября, 2017 в 14:58
Под «евростандарты» сначала людей надо переделать. Уверен, что нормальные городские жители такое ерундой не страдают как минимум хотя бы потому, что передвигаются на машинах — понаехали колхозники, не привыкшие видеть что-то без охраны, и давай свою силу дебилошную друг перед другом демонстрировать.
Дмитрий
27 сентября, 2017 в 18:18
Вандализм это не професионализм полицейских
Полицейские не хотят возврощать доверие народа к себе
По этому я когда вижу ломают что то вандалы и прохожу мимо
Потому что вандалы не любят когда им делаешь замечания и требуешь прекратить портить общественое имужество
Звонить в полицию без полезно 30-40 минут терять на то чтоб дождаться полицейских а потом писать обьяснительные почему вандалы не дождались полицейских и ушли нет не какого желания
vas
27 сентября, 2017 в 17:10
Может не только остановки, но и люди были другими?
Валентина
27 сентября, 2017 в 17:48
Вопрос к Анастасии Машниной. От какого ветра защищает этот дуршлаг? Вы на работу ездите на общественном транспорте?
Да уш!!!
27 сентября, 2017 в 18:29
Тоже мне «евростандарты»….
Вы сравните погоду — в Европе не бывает -35 каждую зиму, у них и нет таких остановок как у нас.
Так что вот эти наши все «евростандартские остановки» — бред.
Noname
27 сентября, 2017 в 19:03
Если есть факты вандализма, то почему этим не занимается полиция? Не могут поймать вандалов, так пусть установят камеры ЦОУ возле остановок! Ведь это в любом случае потенциальное место преступлений и лучше наличие камер там, чем в не понятных местах…
Горожанин
27 сентября, 2017 в 20:03
Эта проблема не только Караганды. Во всем мире схожая картина.Двумя руками за! Что остановки надо делать железобетонными, как ДОТ. Вспомните остановки с символикой московской олимпиады. Их убрали только несколько лет назад. А они могли служить и служить.
Пять копеек
27 сентября, 2017 в 21:06